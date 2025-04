Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sotto attacco: Greta Rossetti: “Riflettiamo prima di giudicare

Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello e di Temptation Island, torna a far sentire la sua voce sui social per lanciare un messaggio di empatia e consapevolezza. Reduce da due reality che l'hanno messa sotto i riflettori, Greta sa bene cosa significhi essere al centro delle critiche del web e, per questo motivo, ha deciso di esprimere la sua solidarietà a Lorenzo Spolverato, attualmente bersaglio di commenti negativi sui social.

Il sostegno a Lorenzo Spolverato

Il modello milanese, una volta uscito dalla Casa del Grande Fratello, ha dovuto fare i conti con un'ondata di critiche da parte del pubblico. Una situazione che Greta conosce bene, avendola vissuta in prima persona dopo la sua breve relazione con Mirko Brunetti. La sua esperienza l'ha portata a empatizzare con l'ex gieffino.

Un richiamo alla responsabilità

Greta ha sottolineato l'importanza di esprimere la propria opinione con rispetto, evitando di oltrepassare i limiti del buon senso. "È importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo farci un'idea che, pur non essendo completamente sbagliata, rischia di essere distorta", ha aggiunto. Un appello che non lascia spazio a dubbi: le parole hanno un peso, e prima di scrivere o commentare sui social, bisognerebbe mettersi nei panni dell'altro.

Greta e Sergio a Verissimo

"Riflettiamo prima di giudicare. Mettiamoci nei panni degli altri, cercando di capire senza condannare. E vi parla una persona che in primis ha sbagliato sia a farlo che a riceverlo", ha concluso Greta, con un'importante ammissione personale. Nel frattempo, la Rossetti ha recentemente festeggiato il primo anno di relazione con Sergio D'Ottavi, conosciuto proprio all'interno della Casa.

Una storia su cui in pochi avrebbero scommesso, ma che ha dimostrato di essere solida nonostante le difficoltà iniziali. Presente come ospite alla finale del Grande Fratello, Greta Rossetti ha raccontato l'emozione di tornare negli studi del programma, anche se non erano gli stessi della sua edizione. Un viaggio nei ricordi che l'ha portata a riflettere su quanto sia importante l'equilibrio tra il mondo televisivo e quello reale.