Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni 3 aprile: Tancredi svela un segreto a Umberto, Adelaide sta male

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 3 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata: Agata invita Mimmo al Cinema, Enrico sta per partire per l'America con Anita e Lea e Odile ha un confronto con Guido.

Nell'episodio precedente

Lea arriva da Venezia e confida a Enrico di aver nascosto Anita a causa di minacce, rendendo necessario un rifugio più sicuro. Marta, turbata, informa Umberto, che però diffida di Lea e decide di sorvegliarla. Durante una cena alla Villa, Adelaide nota un'intesa sospetta tra Odile e Guido Castelli, il produttore cinematografico che la ragazza ha conosciuto di recente.

La contessa, preoccupata, inizia a dubitare delle reali intenzioni dell'uomo. Intanto, al Paradiso, Concetta rivela a Botteri che Delia ha dei sentimenti per lui, spingendolo a invitarla a cena. Enrico, infine, confida a Marta le sue paure: per proteggere sua figlia e Lea, dovrà prendere una decisione difficile e dolorosa.

Agata Puglisi è interpretata dall'attrice Silvia Bruno

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Matteo alle prese con i suoi sentimenti per Odile

Agata riceve numerosi complimenti per il servizio fotografico, ma sono in particolare le parole di Mimmo a farle battere il cuore, tanto da spingere la Puglisi a invitarlo al cinema. Intanto, la notizia che Rosa si è trasferita e non vive più con Marcello porta Tancredi a fare una rivelazione inaspettata a Umberto.

Odile, in procinto di firmare il contratto, ha un confronto chiarificatore con Guido, che intanto cerca di capire meglio il suo legame con Matteo. Nel frattempo, Marcello incoraggia suo fratello Matteo a dichiarare i suoi sentimenti alla contessina, prima che sia troppo tardi. Enrico si prepara a partire per l'America insieme ad Anita e Lea, ma un'improvvisa emergenza a Villa Guarnieri - il malore di Adelaide - cambia improvvisamente le carte in tavola e lo costringe a correre a casa della contessa.