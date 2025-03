Grande Fratello, Yulia Bruschi: “Shaila e Lorenzo? Ecco cosa mi ha confidato lei”

Yulia Bruschi è stata ospite ieri di Giada De Miceli a Radio Radio, dove, nel corso della trasmissione Non Succederà Più, ha svelato il suo rapporto con Giglio dopo l'uscita del parrucchiere emiliano dalla Casa del Grande Fratello. L'ex gieffina ha anche raccontato di aver raccolto le confidenze di Shaila sul suo rapporto con Lorenzo.

La verità su Shaila e Lorenzo

Dopo la semifinale del reality show, l'ex velina si è chiusa in un silenzio che ha alimentato numerose speculazioni. Diversi rumors, provenienti da fonti differenti, sottolineano che Shaila, dopo la finale del Grande Fratello, sarebbe pronta a dire addio a Lorenzo. Yulia ha dichiarato di aver sentito spesso Shaila in questi giorni e, ai microfoni di Giada De Miceli, ha raccontato una versione diversa rispetto alle voci che circolano in rete.

"La coppia Lorenzo-Shaila mi piace tantissimo, io le voglio tanto bene a Shaila. Certo, ci siamo sentite tutti i giorni. Va tutto bene, è normale, sono giorni di assestamento ma tra loro è tutto a posto, lo vedrete con il tempo. L'amore per Lorenzo non è assolutamente cessato, perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno costruito. Poi, se non dovesse andare, lo vedranno fuori. Per il momento tutto a posto, alla grande", ha spiegato la modella cubana naturalizzata italiana.

Shaila durante il Grande Fratello

"La produzione mi ha tarpato le ali"

A proposito del suo rapporto con Giglio e della sua uscita dalla Casa in seguito alla denuncia per violenza domestica da parte dell'ex fidanzato, Yulia Bruschi ha raccontato perchè ha dovuto abbandonare il reality. "Per ripicca, Simone ha compiuto determinate azioni, costringendomi di fatto a lasciare la Casa, sebbene non fosse quello che volevo," ha spiegato, aggiungendo che la situazione era interamente gestita dalla sua famiglia e dai suoi avvocati, con cui ha dovuto confrontarsi. Secondo lei, non avrebbe dovuto lasciare il gioco, perché i suoi legali avrebbero potuto occuparsi di tutto. "Infatti, non ho mai ricevuto né un appello né una condanna."

Yulia ha poi chiarito di aver deciso di uscire per tutelarsi, anche su consiglio della produzione del Grande Fratello, che riteneva fondamentale che comprendesse la situazione e prendesse il controllo della sua posizione. "A malincuore, ho seguito le indicazioni ricevute, consapevole che fosse la scelta migliore per me, anche se, personalmente, non sarei mai voluta uscire," ha confessato. Ha aggiunto che il suo stesso avvocato le aveva consigliato di restare.

Bruschi ha poi specificato che anche durante il ripescaggio la produzione le avrebbe consigliato di non accettare. "Mi hanno tarpato un po' le ali perché probabilmente si sono spaventati della situazione," ha rivelato, precisando però di non voler dare colpe a nessuno, ma che questa è la realtà dei fatti.

Yulia: "Tra me è Giglio va tutto bene"

Per quanto riguarda il rapporto con Luca Giglioli fuori dalla Casa, ha raccontato che sta andando benissimo. "Abbiamo parlato a lungo di tutto ciò che è accaduto, sia dentro che fuori dalla Casa," ha detto, aggiungendo che ora va tutto bene e che è stato meraviglioso rivedersi. Yulia Bruschi ha spiegato che lui è tornato a casa dalla sua famiglia e che si sentono ogni giorno. "Loro sono tranquilli," ha concluso.