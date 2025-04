Grande Fratello, Alfonso Signorini a Helena Prestes: "ecco perché hai vinto anche tu"

Ieri sera si è conclusa una delle edizioni più lunghe del Grande Fratello. Dopo una serata ricca di sfide e televoti flash, a trionfare è stata Jessica Morlacchi. L'ex voce dei Gazosa ha prevalso su Helena Prestes, che poco prima aveva eliminato Zeudi Di Palma, considerata da molti la favorita alla vittoria finale.

Helena Prestes dopo la finale: "Non sono triste, ho trovato l'amore"

Oggi la modella brasiliana è stata intervistata da Alfonso Signorini all'interno del suo format Boom, condiviso sulle sue pagine Instagram. Il conduttore si è complimentato con la Prestes per il suo percorso nella Casa del reality show, dove ha trovato l'amore con il pallavolista argentino Javier Martinez.

"Helena, ha vinto Jessica e se l'è strameritato, ma anche tu, in un certo senso, hai vinto: hai trovato l'amore e non te lo aspettavi", ha detto Signorini. "No, non me l'aspettavo. Sono felicissima, non provo alcuna tristezza per non aver vinto, anche se sai quanto io sia competitiva", ha replicato Helena. "Ma ho il cuore pieno di gioia, e il merito è anche vostro", ha aggiunto la Prestes.

Alfonso con Helena e Jessica durante la finale

Accanto a lei c'era Javier, che ha parlato dei loro progetti per le prossime ore: "Adesso vogliamo trascorrere più tempo possibile insieme. Già il solo pensiero di stare separati per due o tre giorni mi pesa. Lei sarà a Milano, io passerò un po' di tempo nelle Marche, ma troveremo il modo di vederci. Vacanze di coppia? Sicuramente! Andremo in Sardegna a trovare la mia famiglia", ha rivelato il pallavolista.

Alfonso Signorini sul futuro del GF: "Ora voglio solo riposare"

Nel corso della puntata, durante il consueto segmento con Grazia Sambruna, il conduttore ha risposto a una domanda sulla sua eventuale riconferma alla guida del programma: "Se l'anno prossimo torno? Adesso penso solo a riposare. Non voglio parlare di lavoro, da oggi sono in vacanza", ha dichiarato Alfonso. Infine, Signorini ha sottolineato il successo della finale, rivendicando con orgoglio il 48% di share raggiunto al momento della proclamazione della vincitrice. "Il Grande Fratello è ancora vivo", ha concluso.