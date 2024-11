Grande Fratello, Javier Martinez spiazza Lorenzo: "conosco il tuo segreto, Helena mi ha detto tutto"

Nella casa si torna a parlare del segreto che lega Helena e Lorenzo in cui in passato avevano accennato lo stesso modello milanese e Amanda Lecciso.

Il mistero sul passato comune tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato continua a tenere banco tra gli spettatori del Grande Fratello e gli stessi concorrenti. Nelle ultime ore, un ulteriore tassello è stato aggiunto da Javier Martinez, che ha dichiarato di essere a conoscenza di questo segreto, confidatogli dalla stassa modella brasiliana.

Indizi e speculazioni

Non è la prima volta che emergono riferimenti a un possibile legame tra Helena e Lorenzo prima del loro ingresso nella Casa. Sebbene nessuno dei due abbia chiarito apertamente la natura del loro rapporto, le voci si fanno sempre più insistenti. Alcuni rumors sostengono che i due abbiano avuto un flirt, il che spiegherebbe l'apparente gelosia di Helena dopo l'avvicinamento di Lorenzo a Shaila Gatta. Altri invece ipotizzano un incontro strategico, finalizzato a stabilire un piano comune per il reality show.

Il confronto nel tugurio

Dopo essere stati protagonisti di uno scontro acceso durante la diretta, Lorenzo e Javier, insieme ad altri concorrenti, tra cui Mariavitorria e Alfonso, sono stati relegati insieme nel tugurio, dando vita a nuove dinamiche. Proprio in questo contesto, i due hanno avuto un faccia a faccia in cui il pallavolista argentino ha ammesso di essere a conoscenza del misterioso passato tra Lorenzo e Helena.

Helena e Lorenzo, protagonisti dei rumors sul loro passato

"Durante il confronto di ieri hai detto che sono un finto buono e che in realtà sono cattivo - ha esordito Javier - se avessi voluto metterti in difficoltà l'avrei fatto in diretta. So il segreto, Helena mi ha detto delle cose vostre, che sono delle verità che non devono uscire fuori per forza qui".

E ancora: "Parlo di cose che è meglio che non escano fuori in questo contesto, se io avessi voluto, le avrei tirate fuori! Sappi che se io sotto la corazza da buono sono così meschino Se sai di cosa parli allora dillo. Non è vero? Neghi? Io non lo dico perché non c'entra con me".

Lorenzo è rimasto spiazzato da queste parole, e ha replicato in maniera confusa: "Ma non ho detto che sei cattivo, tu conosci solo bianco o nero? So bene di cosa parli. So bene di cosa parli. Ho capito bene, fidati che lo so, sono più sensitivo ed empatico di quello che tu pensi".

"Non lo dico, perché vuoi portarmi a dirlo. Allora non hai il coraggio tu di dirlo. Non esiste buono o cattivo - ha continuato Spolverato - Questa verità tra me e lei, so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo".

"Questa verità tra me e lei, so che non te ne frega. Se tu lo dirai passerai come quello che mi ha voluto mettere in cattiva luce. Io ho detto che hai una corazza da buono, ma non voglio dire che dentro sei cattivo", ha concluso Lorenzo Spolverato, visibilmente preoccupato dalla rivelazione del suo rivale.

Cosa accadrà ora?

Il passato comune tra Helena e Lorenzo potrebbe diventare il nuovo fulcro narrativo delle prossime puntate del Grande Fratello. Se Javier decidesse di rivelare tutto, le dinamiche nella Casa potrebbero cambiare radicalmente, mettendo Lorenzo e Helena sotto una nuova luce. Resta da vedere se gli autori del programma decideranno di approfondire questa vicenda o se sarà uno dei due concorrenti a fare il primo passo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lorenzo Spolverato e Javier Martinez si confrontano su tutte le loro incomprensioni, dall'ingresso al confronto in studio.