Grande Fratello, Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli: "i nostri promossi e bocciati"

Il Grande Fratello si è concluso, e a spegnere le luci della Casa sono state Helena Prestes e Jessica Morlacchi, con quest'ultima che si è aggiudicata la vittoria del reality condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo, come sempre, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, mentre Rebecca Staffelli ha dato voce al web.

Cesara Buonamici: "Lorenzo poco spontaneo, Shaila più sincera"

Le tre donne del programma, intervistate dal settimanale Chi, hanno svelato quali concorrenti, tra quelli di questi sei mesi e mezzo, hanno promosso e quali invece non le hanno convinte del tutto. Cesara Buonamici ha espresso il suo parere con una riflessione più ampia: "I concorrenti sono persone molto diverse, spesso giovanissime, e il loro passato incide ancora profondamente su di loro".

"Detto questo, voglio rispondere alla domanda. Credo che Lorenzo abbia investito moltissimo nel Grande Fratello, ma questa dedizione estrema gli ha tolto spontaneità. Al contrario, Shaila, tra alti e bassi, è sempre stata più sincera, e questo è un aspetto che ho apprezzato molto", ha concluso la giornalista.

Rebecca Staffelli

Beatrice Luzzi: "Ho sempre mantenuto la mia linea"

L'ex gieffina ha raccontato il suo approccio al giudizio sui concorrenti. "Nel corso dei sei mesi ho cercato di criticare chi usciva dai confini di un confronto civile e di sostenere chi invece appariva più fragile - ha spiegato Beatrice - ho dato l'immunità in modo eterogeneo: ad Helena nei momenti difficili, a Shaila, a Lorenzo quando è stato attaccato, ad Amanda, a Luca".

E ancora "Non mi sono lasciata influenzare dall'entusiasmo o dalle critiche dei fandom, e per questo ho anche pagato sulla mia pelle, ma ho preferito mantenere una linea coerente piuttosto che seguire la via più facile del sentire comune". Poi ha espresso i suoi giudizi più diretti: "Ho apprezzato molto Amanda per il suo stile sempre civile e Chiara per la sua capacità di argomentare con intelligenza, anche quando affrontava temi scomodi. Lorenzo? Lo trovo molto infantile. Shaila ed Helena? Sono delle predatrici", ha concluso senza mezzi termini l'attrice.

Rebecca Staffelli critica l'aggressività nella Casa

La conduttrice televisiva ha invece puntato il dito su ciò che non le è piaciuto del Grande Fratello: "Prima ancora che come membro del team, parlo da spettatrice: non mi è piaciuta l'aggressività di alcuni concorrenti. Penso a Lorenzo, al lancio del bollitore di Helena, a certi modi di rispondere. Per me non c'è giustificazione, neanche lo stress, quando si manca di rispetto agli altri. Però, se qualcuno riesce a cambiare, a evolversi, come è successo ad Helena, allora sì che si lancia un bel messaggio".

Infine, ha evidenziato gli aspetti positivi del percorso di alcuni concorrenti: "Helena è stata un bellissimo esempio di crescita e consapevolezza. Anche Jessica, quando è rientrata, ha dimostrato di aver fatto un percorso interiore importante. Il momento in cui ha fatto pace con Luca, quando lui le ha detto: 'Mi manca la mia amica', mi ha davvero colpito. Anche lui è stato sempre educato e rispettoso".