La Promessa anticipazioni 25 marzo: Curro si indebita per ingannare Esmeralda

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la missione segreta alla gioielleria Llop prende una piega inaspettata e pericolosa, mentre nelle cucine il clima si fa rovente per un ritorno inaspettato

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Eugenia, decisa a riaffermare il proprio ruolo e a sorvegliare il marito, compie una mossa spiazzante: si trasferisce nella camera di Don Lorenzo. La sua presenza costante diventa un ostacolo pericoloso per il Capitano, proprio mentre la tenuta è sotto l'occhio vigile del Duca Lisandro. Leocadia, fiutando il disastro, lancia un avvertimento perentorio a Lorenzo: devono agire con estrema cautela. Un solo commento fuori posto o un gesto falso davanti all'illustre ospite potrebbe smascherare la natura tossica del loro legame, distruggendo i piani architettati finora.

Al piano inferiore, finalmente splende il sole. Grazie alla mediazione diplomatica di Catalina, Don Romulo mette da parte l'orgoglio e affronta Pia. Il maggiordomo si scusa per il duro scontro nato dalla scoperta che Pia conosceva la verità sul suo passato con Emilia. La governante accoglie con gioia il ramoscello d'ulivo, ponendo fine a un clima di tensione che minacciava la stabilità dell'intera servitù.

Curro Lope ed Esmeralda

La Promessa anticipazioni: Il colpo di testa di Curro: 3000 pesetas per un segreto

La tensione alla gioielleria Llop raggiunge il punto di rottura. Esmeralda, sembra aver riconosciuto Curro nonostante il suo travestimento da nobile. Il ragazzo, percependo il pericolo imminente di essere smascherato, decide di compiere una mossa disperata per sviare ogni sospetto sulla sua reale identità.

Spingendo Lope a seguirlo nel suo folle piano, Curro decide di comportarsi come il più eccentrico e facoltoso degli aristocratici: acquista uno splendido smeraldo per la cifra astronomica di 3000 pesetas. Un investimento enorme che serve a confermare il loro status di "clienti d'élite", ma che lascia i due ragazzi con il fiato sospeso: come pagheranno questa spesa folle al loro ritorno?

Toño interpretato da Álvaro Quintana

Il ritorno di Toño: faccia a faccia con il passato

Proprio quando Manuel e Simona avevano perso ogni speranza di rintracciarlo, Toño ricompare inaspettatamente a Palazzo. Dopo essere svanito nel nulla in seguito al furto dei soldi destinati ai macchinari del progetto del marchese, il figlio di Simona varca nuovamente la soglia della tenuta.

Il suo ritorno apre ferite mai rimarginate: Manuel esige risposte immediate sulla fine del suo denaro, mentre Simona è divisa tra il sollievo di rivedere il figlio vivo e l'orrore per il crimine che ha commesso. Toño è tornato per chiedere perdono, nasconde un altro piano manipolatorio o dimostrerà la sua innocenza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Catalina e Adriano si sono finalmente sposati e vivono la prima loro notte di nozze.