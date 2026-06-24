La Promessa anticipazioni 25 giugno: Lorenzo rischia grosso, Vera mette Lope nei guai

Nella puntata de La Promessa in onda il 25 giugno alle 19:40 su Rete 4 la tensione cresce di ora in ora. Lorenzo si ritrova sempre più vicino a una resa dei conti che potrebbe cambiare definitivamente il suo destino, mentre le prove contro di lui iniziano a stringere il cerchio. Nel frattempo, Vera prende una decisione rischiosa: coinvolgere Lope in un piano segreto per riuscire a rivedere suo fratello Federico. Una scelta emotiva e pericolosa che potrebbe mettere entrambi in grave difficoltà.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel ha ormai la certezza matematica del doppio gioco di Leocadia. Con fermezza, il Marchesino tenta di convincere il padre che la donna li sta ingannando e che sta manipolando le mosse finanziarie di Pedro Farré per scippargli le quote dell'azienda dopo il test positivo del suo motore. Tuttavia, Don Alonso resta fiducioso nei confronti della creditrice, ritenendola la salvatrice della famiglia.

Mentre è al settimo cielo per il fidanzamento con Enora, Toño deve fare i conti con l'atteggiamento distaccato di Manuel. Lavorando nell'officina, il giovane nota come il suo capo sia estremamente freddo e distante, poiché totalmente assorbito dai problemi economici. Nei sotterranei, Vera è tormentata dalla nostalgia per la madre Amalia e il fratello Federico. Nonostante il supporto di Teresa e Lope, la ragazza decide di rischiare, pianificando un incontro clandestino con Federico per riabbracciarlo e avere notizie della madre.

Generale Fuentes interpretato da Alfonso Mendiguchía

Anticipazioni de La Promessa: Vera chiede aiuto a trascina Lope

La nostalgia è diventata ormai un fardello troppo pesante da portare da sola. Vera, logorata dalla mancanza di sua madre Amalia e di suo fratello, chiede ufficialmente aiuto a Lope per riuscire a rivedere almeno Federico. La ragazza sa benissimo che muoversi alle spalle del rigido maggiordomo Don Cristóbal potrebbe costarle il licenziamento in tronco, ma dichiara di essere assolutamente consapevole dei gravissimi rischi che corre, soprattutto se verrà scoperta da suo padre, il temibile Duca de Carril.

Per Lope si tratta di una situazione difficilissima. Già umiliato dal suo nuovo ruolo di lacchè e costretto a stare lontano dai fornelli, il ragazzo si ritrova davanti a un bivio: assecondare il piano folle di Vera rischiando di essere cacciato per sempre da La Promessa, o rifiutare e vederla scivolare via verso la sua vecchia vita aristocratica. L'amore, ancora una volta, lo spingerà a fare scudo alla ragazza.

Fuentes incastra Lorenzo! Angela è terrorizzata

Il cappio attorno al collo del Capitano de la Mata si stringe definitivamente, portando a galla la verità. Le scuse e i giri di parole di Don Lorenzo questa volta non servono a nulla. In un faccia a faccia ad altissima tensione nei corridoi del Palazzo, il Colonnello Fuentes affronta direttamente Lorenzo e gli rivela senza giri di parole che la sua presenza alla tenuta è legata a dei documenti compromettenti su di lui. Fuentes ha in mano le prove schiaccianti della frode ai danni dell'esercito spagnolo: per il Capitano la prigione non è più una minaccia astratta, ma una realtà imminente.

Angela, conoscendo la spietatezza e la fitta rete di contatti del Capitano, teme sinceramente che Lorenzo possa in qualche modo scampare alla prigione e, una volta libero o su cauzione, prendersela direttamente con lei. Le rassicurazioni e i giuramenti di Curro basteranno a tranquillizzarla o la ragazza deciderà di fuggire da La Promessa prima che sia troppo tardi?