La Promessa anticipazioni 27 febbraio: Toño sparisce con i soldi di Manuel, Simona è disperata

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Simona confida a Candela il compito di accompagnare la marchesina all'altare e implora silenzio assoluto: ogni indiscrezione potrebbe mandare a monte il piano di Catalina.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La determinazione di Manuel nel salvare il suo progetto aeronautico lo spinge a un gesto audace: affida a Toño il denaro per acquistare un macchinario vitale a Valverde de la Jara, ordinandogli di usare l'auto ufficiale dei Luján per fare più in fretta. Questa decisione, però, scatena l'ira di Don Lorenzo, che trovando il garage vuoto va su tutte le furie.

Non potendo colpire direttamente Manuel, il Capitano riversa il suo odio sulla fragile Eugenia. Con una crudeltà senza precedenti, Lorenzo decide di distruggere la sua stabilità mentale rivelandole i segreti più oscuri della famiglia: le urla che Cruz è in carcere e, soprattutto, che la Marchesa è un'assassina, responsabile della morte di Jana e del bambino che portava in grembo. Per Eugenia, il colpo è devastante e minaccia di farla sprofondare nuovamente nella follia.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Il patto con Padre Samuel, nozze subito e nell'ombra

Il rischio di perdere il marchesato è reale. Dopo lo scandalo di Manuel e Jana e la rivelazione shock su Curro (nato dalla relazione segreta tra Alonso e la cameriera Dolores), la Corona non ammetterà altri passi falsi. Per questo, Catalina e Adriano riescono finalmente a convincere Padre Samuel: il parroco celebrerà il matrimonio in gran segreto e il prima possibile. I due innamorati temono che ogni minuto perso possa portare a un ripensamento di Alonso, deciso a non sfidare ulteriormente l'ira del Re.

Simona e il segreto del confessionale

Nelle cucine, Simona confida a Candela il suo ruolo straordinario: sarà lei ad accompagnare la marchesina all'altare al posto del padre. La cuoca implora la collega di mantenere il più stretto riserbo: se la notizia uscisse dalle mura della servitù, il piano di Catalina fallirebbe miseramente e le conseguenze per tutti sarebbero catastrofiche. Candela promette silenzio.

Il mistero di Toño: l'auto non torna, Simona trema

Se da una parte si festeggia un amore, dall'altra cresce l'angoscia. Toño, inviato da Manuel a Valverde con l'auto di famiglia per acquistare i macchinari, non è ancora rientrato. Simona è nel panico: il figlio è via da troppe ore e il fatto che abbia con sé la vettura dei signori e una grossa somma di denaro la spinge a temere il peggio. La cuoca ha paura che Toño sia caduto nelle sue vecchie abitudini ed abbia imbrogliato il marchese, fuggendo con la macchina e i soldi.