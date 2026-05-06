La Promessa anticipazioni 7 maggio: Lope deve svelare a Vera la verità sul padre killer

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre si prepara una grande festa per il titolo di Adriano, Lope, Curro e Pia devono dare a Vera una notizia che le distruggerà la vita: il Duca de Carril è coinvolto nel caso Jana.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Esmeralda confessa a Curro che la gioielleria Llop è solo una facciata per attività criminali: ogni oggetto letale, come il bracciale al cianuro, viene registrato in un quaderno dalla copertina dorata. Questo documento, che contiene i nomi di tutti i mandanti, è l'unica prova per incastrare l'assassino della cameriera.

Tuttavia, la rivelazione più agghiacciante emerge quando Esmeralda lega la rete criminale al Duca De Carril, il padre di Vera. Il nobile non sarebbe solo un cliente, ma uno dei principali finanziatori o mandanti della Llop. Se confermata, questa notizia distruggerebbe Vera. Curro si prepara a una missione rischiosissima per recuperare il registro.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: la spia riesce a scappare dall'Hangar

Momenti di concitazione nell'hangar: Manuel e Toño riescono a intercettare l'intruso, ma dopo un breve inseguimento, il ladro riesce a dileguarsi nel nulla. Nonostante la delusione per la mancata cattura, Manuel trae una conclusione definitiva: non si tratta di un semplice ladruncolo di passaggio.

Segreti industriali a rischio

Il Marchesino è convinto che si tratti di spionaggio aeronautico. Qualcuno è interessato ai brevetti e alle innovazioni tecniche dei suoi motori. Con la spedizione ormai alle porte, Manuel capisce che deve aumentare la sorveglianza.

Adriano e Catalina

Lope deve svelare la verità a Vera: suo padre è un assassino

Curro e Pia si riuniscono con Lope per decidere come muoversi. Dopo le rivelazioni di Esmeralda sul quaderno dorato, non ci sono più dubbi: il nome del Duca de Carril, padre di Vera, compare tra i contatti inquietanti della gioielleria. Con infinita delicatezza, il gruppo deve raccontare a Vera quanto scoperto: suo padre potrebbe essere direttamente coinvolto nella rete criminale che ha portato alla morte di Jana.

Il grande passo di Adriano e Catalina: nascono i conti di Campos y Luján

Seguendo i saggi consigli di Simona e del Marchese Alonso, Adriano e Catalina prendono la decisione definitiva: mettono da parte l'orgoglio e accettano il titolo nobiliare. Da questo momento, saranno ufficialmente i Conti di Campos y Luján, garantendo un futuro solido ai loro gemelli. L'annuncio riempie di gioia (apparente) Leocadia e Lisandro, che comunicano ad Alonso, Catalina e Martina l'intenzione di organizzare un party sfarzoso per celebrare il nuovo titolo di Adriano.