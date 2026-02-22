La Promessa anticipazioni 23 febbraio: il denaro di Don Romulo salva Manuel

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: costretta a nozze segrete, Catalina vuole Simona al suo fianco all'altare.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il marchesato di Luján è scosso da un improvviso dietrofront di Don Alonso. Pressato dai timori di Leocadia, che teme uno scandalo e ripercussioni dalla Corona, il Marchese nega la benedizione pubblica alle nozze tra Catalina e Adriano. La sua soluzione di compromesso è un matrimonio segreto, proposta che Catalina rifiuta con sdegno, non accettando di vivere il proprio amore nell'ombra. Contrariamente alle aspettative, però, Adriano si dice disposto ad accettare la clandestinità pur di sposarla.

Parallelamente, Manuel vive un momento drammatico all'hangar. Nonostante il supporto di Toño, i suoi sogni di innovazione si infrangono contro il muro delle banche, che negano ogni finanziamento per i suoi motori sperimentali. La crisi finanziaria è aggravata dall'ostinatezza di Alonso: l'orgoglio del Marchese gli impedisce di accettare il denaro di Leocadia, preferendo vedere svanire ikl sogno del figlio piuttosto che cedere all'aiuto economico della donna. Il futuro del casato e le ambizioni dei giovani restano così appesi a un filo, tra segreti e ristrettezze economiche.

Antonito e Manuel

La Promessa anticipazioni: La svolta per Manuel con il denaro versato per la cauzione di Don Romulo

Dopo il secco "no" delle banche, il sogno aeronautico di Manuel e Toño sembrava destinato al fallimento. Il giovane assistente suggerisce di recuperare macchinari da una fabbrica in disuso, ma la vera svolta arriva dal Sergente Burdina: l'ufficiale restituisce a Manuel il denaro della cauzione versata per Don Romulo. La cifra è quanto basta per coprire l'acquisto dei primi macchinari. Il progetto dei motori può finalmente decollare!

Catalina sfida Leocadia: Simona sarà la sua testimone

Le pressioni di Leocadia hanno spinto Don Alonso a un compromesso codardo: Catalina e Adriano si sposeranno, ma in gran segreto. Per non compromettersi con la Corona, il Marchese fingerà di non sapere nulla e non parteciperà alla cerimonia. Ferita ma determinata, Catalina compie un gesto di rottura totale con le tradizioni nobiliari: chiede a Simona, la cuoca, di accompagnarla all'altare. Un onore immenso che sancisce il legame profondo tra la marchesina e la servitù.

Alejandra Armero interpreta Alicia

Il riscatto di Alicia: Petra vince la sua battaglia

Petra può finalmente sorridere. Grazie al suo impegno costante, è riuscita a ottenere il posto di lavoro lasciato libero da Ana nella panetteria per Alicia. La ragazza muta inizia così una nuova vita, lontana dalla miseria del rifugio, protetta dall'insospettabile dolcezza della governante che sembra aver trovato in lei una nuova ragione di vita.

Eugenia contro Leocadia che ha occupato gli appartamenti di Cruz

Il primo incontro tra Eugenia e Leocadia è carico di elettricità. La madre adottiva di Curro, rinvigorita dalle cure, non si lascia incantare dai modi della "benefattrice" del marchesato. Eugenia non nasconde il suo disappunto e lancia una frecciata velenosa: non capisce come Don Alonso abbia potuto permettere a un'estranea di occupare gli appartamenti privati di Cruz.