La Promessa anticipazioni 6 maggio: Esmeralda rivela a Curro il segreto della gioielleria

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Esmeralda cede e rivela l'esistenza di una prova schiacciante: il registro dei mandanti. Ma la verità più atroce riguarda la famiglia di Vera.
Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:
Don Romulo trova finalmente il coraggio di affrontare Don Alonso, ufficializzando la sua decisione: lascerà la tenuta per vivere il suo amore con Emilia. Leocadia visita l'accampamento di Angela in giardino e, pur vedendo la figlia ridotta a un'ombra, divorata dagli stenti, non mostra alcuna pietà. Verso sua figlia.
La sua crudeltà è tale da anteporre l'onore all'istinto materno. A peggiorare le cose interviene Lorenzo: con il suo solito cinismo, il Capitano suggerisce alla nobildonna che la pazienza è inutile e che esistono metodi più efficaci per piegare la ribellione della ragazza. Il destino di Angela, ormai priva di difese, appare più oscuro che mai.
La Promessa anticipazioni: Esmeralda decide finalmente di parlare, svelando i retroscena della Gioielleria Llop
Esmeralda confessa a Curro che la gioielleria non è solo un luogo di lusso, ma una copertura per affari ben più sinistri. Rivela che ogni commissione "speciale" - inclusi gli oggetti avvelenati come il bracciale al cianuro - veniva meticolosamente registrata Esiste un oggetto che potrebbe porre fine al mistero della morte di Jana: un quaderno dalla copertina dorata.
In questo registro sono annotati i nomi di tutti i mandanti dei crimini commissionati alla Llop. Curro capisce subito che quel quaderno è la sua unica speranza per dare un volto all'assassino di sua sorella, ma recuperarlo non sarà affatto facile: dove si trova ora questo prezioso e pericoloso documento?
Un nome inaspettato: il Duca De Carril
L'indagine prende una piega inquietante quando Esmeralda fa trapelare un dettaglio agghiacciante: tra i nomi legati a questa rete di attività criminali e alla gioielleria compare quello del padre di Vera. Il Duca De Carril, potrebbe essere uno dei principali finanziatori o mandanti della Llop. Se la notizia venisse confermata, Vera si troverebbe in una posizione insostenibile. Il passato da cui è fuggita torna a tormentarla nel modo più brutale possibile, legando il sangue della sua famiglia alla tragica fine di Jana.