La Promessa anticipazioni 6 maggio: Esmeralda rivela a Curro il segreto della gioielleria

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Esmeralda cede e rivela l'esistenza di una prova schiacciante: il registro dei mandanti. Ma la verità più atroce riguarda la famiglia di Vera.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Romulo trova finalmente il coraggio di affrontare Don Alonso, ufficializzando la sua decisione: lascerà la tenuta per vivere il suo amore con Emilia. Leocadia visita l'accampamento di Angela in giardino e, pur vedendo la figlia ridotta a un'ombra, divorata dagli stenti, non mostra alcuna pietà. Verso sua figlia.

La sua crudeltà è tale da anteporre l'onore all'istinto materno. A peggiorare le cose interviene Lorenzo: con il suo solito cinismo, il Capitano suggerisce alla nobildonna che la pazienza è inutile e che esistono metodi più efficaci per piegare la ribellione della ragazza. Il destino di Angela, ormai priva di difese, appare più oscuro che mai.

Curro interpretato da Xavi Lock

La Promessa anticipazioni: Esmeralda decide finalmente di parlare, svelando i retroscena della Gioielleria Llop

Esmeralda confessa a Curro che la gioielleria non è solo un luogo di lusso, ma una copertura per affari ben più sinistri. Rivela che ogni commissione "speciale" - inclusi gli oggetti avvelenati come il bracciale al cianuro - veniva meticolosamente registrata Esiste un oggetto che potrebbe porre fine al mistero della morte di Jana: un quaderno dalla copertina dorata.

Vera interpretata da Angela Echaniz

In questo registro sono annotati i nomi di tutti i mandanti dei crimini commissionati alla Llop. Curro capisce subito che quel quaderno è la sua unica speranza per dare un volto all'assassino di sua sorella, ma recuperarlo non sarà affatto facile: dove si trova ora questo prezioso e pericoloso documento?

Un nome inaspettato: il Duca De Carril

L'indagine prende una piega inquietante quando Esmeralda fa trapelare un dettaglio agghiacciante: tra i nomi legati a questa rete di attività criminali e alla gioielleria compare quello del padre di Vera. Il Duca De Carril, potrebbe essere uno dei principali finanziatori o mandanti della Llop. Se la notizia venisse confermata, Vera si troverebbe in una posizione insostenibile. Il passato da cui è fuggita torna a tormentarla nel modo più brutale possibile, legando il sangue della sua famiglia alla tragica fine di Jana.