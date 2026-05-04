La Promessa anticipazioni 5 maggio: Lorenzo spinge Leocadia contro Angela senza pietà

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Romulo confessa al Marchese le sue dimissioni. Intanto, Lorenzo propone a Leocadia un piano spietato per piegare definitivamente la figlia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel e Toño confermano l'intrusione: qualcuno ha spiato i loro segreti tecnologici. Toño teme si tratti di uno dei suoi vecchi creditori, che vorrebbe vendicarsi per i suoi debiti passati. Intanto, Catalina e Adriano cercano consiglio in chi li conosce meglio. Sia Simona che Don Romulo sono categorici: i due devono accettare il titolo di Conti. Nonostante l'umiliazione per il nome scelto da Lisandro, la nobiltà è l'unico scudo capace di garantire un futuro sicuro ai loro gemelli e stabilità alla famiglia.

Il dramma più straziante si consuma però nei giardini. Curro, vedendo Angela ormai spettrale e priva di forze a causa dello sciopero della fame, crolla e cede al ricatto di Leocadia. Il valletto la supplica di arrendersi: la prega di accettare il volere di Leocadia e partire per la Svizzera.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

La Promessa anticipazioni: Romulo dice addio a Don Alonso

Nonostante i tentativi di Pia di trattenerlo e il timore della servitù, Don Romulo trova finalmente il coraggio di affrontare Don Alonso. Il maggiordomo confessa ufficialmente di essere realmente intenzionato ad abbandonare La Promessa. Romulo spiega al Marchese che la sua scelta è dettata dal desiderio di vivere il suo amore con Emilia lontano dalle restrizioni del Palazzo. Per Alonso, questa notizia è un colpo durissimo. Perdere Romulo significa perdere la sua guida più fidata e l'uomo che conosce ogni segreto della famiglia.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Angela allo stremo ma Leocadia non mostra pietà

Leocadia decide di andare a trovare Angela nel suo accampamento di fortuna. Trovandosela davanti, la nobildonna si rende conto perfettamente di quanto la figlia sia fisicamente provata: il volto è scavato e le forze minime. Tuttavia, la crudeltà di Leocadia non conosce limiti: nonostante la visione straziante, la donna resta ferma sulla sua posizione. Per lei, l'onore della famiglia e l'obbedienza valgono più della vita della ragazza.

Lorenzo ha un piano contro Angela

Lorenzo, osservando la situazione con il suo solito cinismo, si avvicina a Leocadia per suggerirle malignamente che la pazienza non porterà a nulla. Il Capitano insinua che esistano metodi ben più efficaci per gestire e spezzare la ribellione di Angela. Lorenzo sta spingendo Leocadia verso una soluzione violenta o un internamento forzato? Il destino di Angela sembra appeso a un filo sottilissimo e molto pericoloso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Leocadia obbliga la figlia a tornare a Zurigo a studiare per diventare avvocato.