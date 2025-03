La Promessa, anticipazioni 26 marzo: Don Lorenzo svela la verità a Don Alonso

Nella puntata de La Promessa, in onda mercoledì 26 marzo, ci saranno grosse novità. Don Lorenzo decide finalmente di svelare tutta la verità a Don Alonso. Ma c'è anche molto altro.

La puntata de La Promessa di mercoledì 26 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo parlerà con Don Alonso, raccontando la verità tu Maria Antonia. Il marchese è sconvolto, affronta la donna ma lei nega ogni accusa. La marchesa, intanto, vuole organizzare un tè con le amiche e Manuel cerca una stanza dove poter lavorare. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Curro e Manuel sono tornati finalmente a casa. Però, notano da subito che qualcosa è cambiato rispetto a prima. Curro ha scoperto che Martina è in manicomio, Manuel non trova sua sorella e ha scoperto che si è trasferita nell'hangar. Deciso a capire il motivo della scelta, si presenta da lei e la scopre in compagnia di Adriano.

Catalina vuole essere sincera con il fratello e gli racconterà tutto ciò che sa su Pelayo e di come Cruz ha sempre agito alle sue spalle contro di lei. La marchesina confesserà a suo fratello che sua madre l'ha umiliata, mettendola in imbarazzo con i giornalisti. Salvador ha raccolto solo metà del denaro che serve per aiutare Virtudes. La ragazza ha rubato a Don Fermin il calice liturgico e sarà scoperta e costretta a restituire il calice a Don Romulo.

Anticipazioni de La Promessa: Don Lorenzo fa una rivelazione a Don Alonso che resterà sconvolto

Don Lorenzo racconta a Don Alonso che Maria Antonia gli ha raccontato tutto. Il marchese resta sconvolto e affronta la donna, che però nega ogni tipo di accusa. Il marchese la invita ad andarsene dalla tenuta. Margarita si distrae e cerca di ritrovare un po' di serenità dopo ciò che è accaduto con la figlia. La marchesa decide di organizzare un tè con delle amiche e dice a Santos di preparare gli inviti. Manuel, che non può usare l'hangar, chiede di avere una stanza dove lavorare.