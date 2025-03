La Promessa, anticipazioni 25 marzo: Catalina si confida con Manuel

La puntata de La Promessa di martedì 25 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Catalina e Manuel affronteranno un chiarimento importante. Non solo, la marchesina rivelerà a suo fratello il motivo per cui ha voluto trasferirsi a vivere nell'hangar. Nel frattempo, Virtudes deve restituire il calice che ha rubato a Padre Fermin. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Curro fa una scoperta scioccante: viene a sapere che Martina è stata rinchiusa in manicomio. Ayala lo informa di aver fatto ricoverare la ragazza perché ha tentato di avvelenarlo. Margarita non è convinta della colpevolezza della figlia, ma ha comunque dato l'ok a procedere per salvare la figlia dalla prigione. Jana e Maria sono nella grotta insieme a Pia, facendo arrabbiare Petra che non le vede alla tenuta.

Margarita, Antonia e Cruz festeggiano il ritorno di Manuel. Salvador raccoglie solo 178 pesetas e 28 centesimi per aiutare Virtudes ma è solo la metà di quanto serve. Intanto, in manicomio, il dottore non crede che Martina debba essere sottoposta al trattamento ma si trova comunque obbligato a firmare i documenti per la cura. Petra crea astio tra Santos, Vera e Lope e interroga i maggiordomi sull'assenza di Maria e Jana.

Anticipazioni de La Promessa: Catalina decide di parlare con Manuel, Virtudes restituisce a Don Romulo il calice rubato

Curro e Manuel sono tornati a casa e notano che molte cose sono cambiate. Curro scopre che Martina è in manicomio, mentre Manuel non ha trovato sua sorella nelle sue stanze. Si presenta a sorpresa da lei e la trova in compagnia di Adriano e i due iniziano a parlare di ciò che è successo. Catalina vuole essere sincera con suo fratello e gli racconterà di tutte le scoperte fatte su Pelayo e di come Cruz ha sempre agito contro di lei. La marchesina confesserà a suo fratello che sua madre l'ha umiliata mettendola in difficoltà con i giornalisti.

Salvador trova solo metà del denaro che serve per aiutare Virtudes, la quale ha sottratto il calice liturgico della chiesa del Paese a Don Fermin. La ragazza verrà scoperta e dovrà restituire il calice. La giovane cameriera promette di volersi scusare davanti a tutti. Le sue parole basteranno per salvarla dalle punizioni?