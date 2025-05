La Promessa anticipazioni 26 maggio: Amelia intima a Vera di tornare a casa o restituire il denaro

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: La giovane non vuole tornare a casa e affronta la duchessa, Pia si sente finalmente libera di rivedere suo figlio Diego.

La Promessa torna su Rete 4 domani, lunedì 26 maggio alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Don Alonso e Cruz si allontanano sempre di più, la marchesa complotta per separare Manuel da Jana e mandare via Catalina. La soap spagnola è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Don Romulo ha confessato a Burdina che Pia è ancora viva e subito dopo ha dovuto rispondere alle domande incalzanti del sergente, spiegandogli di aver nascosto Pia per proteggerla dalle violenze di Gregorio. Subito dopo Burdina gli ha chiesto di accompagnarlo immediatamente da Pia.

Nel frattempo, Santos ha consegnato a Petra un manoscritto di Maria, in cui la giovane si è ispirata ai personaggi della tenuta. Grazie a questo, Cruz e la cameriera scoprono che Jana e Manuel intendono sposarsi. Le due donne intendono impedire le nozze a qualsiasi costo.

Vera

Anticipazioni de La Promessa: Pia parte per Badajoz dopo la morte di Gregorio

Amelia realizza con amarezza che il suo stratagemma per stare accanto a Vera si è rivelato inutile. La giovane, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare a casa e ribadisce con fermezza la volontà di rimanere alla tenuta.

A questo punto, la duchessa si vede costretta a usare il pugno duro per cercare di farle cambiare idea: le intima di restituire il denaro che aveva sottratto quando era fuggita da casa. Inizialmente, Vera nega ogni responsabilità, ma poi, messa alle strette, confessa di non avere più quel denaro e quindi di non poterlo restituire. Una dichiarazione che aggrava ulteriormente la tensione tra le due.

Nel frattempo, Pia sente finalmente di poter respirare: con la morte di Gregorio, si sente libera di uscire dalla tenuta e desidera con tutto il cuore raggiungere suo figlio Diego. La donna chiede il permesso a Romulo, che, comprendendo il suo dolore e il suo desiderio di riabbracciare il bambino, le dà il consenso per partire verso Badajoz.

Ma mentre Pia si prepara a partire, le tensioni all'interno della tenuta continuano a crescere. Gli ultimi eventi hanno raffreddato il rapporto tra i marchesi: Cruz è sempre più distante da Don Alonso. La marchesa, determinata e calcolatrice, è ormai completamente concentrata sui suoi obiettivi: impedire a tutti i costi le nozze tra Manuel e Jana e, nel contempo, trovare un modo per allontanare Catalina da La Promessa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Martina si confida con Curro su quello che Julia ha detto loro.