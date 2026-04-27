97 minuti stasera su Italia 1: trama cast e curiosità del thriller con Alec Baldwin

Jonathan Rhys Meyers e Alec Baldwin in un action in tempo reale: un Boeing dirottato ha solo 97 minuti di autonomia prima dello schianto. Una corsa contro il tempo senza possibilità di errore

Stasera, lunedì 27 aprile, la prima serata di Italia 1 si tinge di noir e adrenalina. Va in onda alle 21:20 "97 Minuti". Il thriller ad alta quota del 2023, diretto dal regista finlandese Timo Vuorensola, gioca tutto sulla tensione continua, sulle scelte impossibili e su un ritmo serrato che non lascia pause allo spettatore.

La Trama: Un countdown verso l'abisso

Un Boeing 767 viene dirottato: a bordo la situazione è disperata. Il carburante è agli sgoccioli e rimangono esattamente 97 minuti prima che il velivolo si schianti. Mentre il direttore della NSA, Hawkins, valuta la drastica decisione di abbattere l'aereo per evitare una catastrofe al suolo, tra i passeggeri si scatena il caos.

L'agente sotto copertura Alex si trova nel mezzo di un gioco mortale: deve fingere di essere un informatore per manipolare i terroristi, ma la verità è molto più complessa di quanto sembri. Tra missili schivati per un soffio e una bomba nucleare pronta a esplodere all'impatto, la salvezza dell'aereo dipenderà da un'alleanza inaspettata con Kim, una dottoressa a bordo che dovrà superare ogni limite per tentare un atterraggio impossibile.

Jonathan Rhys Meyers

Il Cast: Stelle del grande e piccolo schermo

Il film vanta un cast internazionale di alto livello, capace di reggere la pressione di una narrazione così serrata:

Jonathan Rhys Meyers: Nel ruolo dell'enigmatico Alex. L'attore, celebre per l'intensità mostrata in The Tudors e Match Point, porta sullo schermo un personaggio tormentato e ambiguo.

Nel ruolo dell'enigmatico Alex. L'attore, celebre per l'intensità mostrata in The Tudors e Match Point, porta sullo schermo un personaggio tormentato e ambiguo. Alec Baldwin: È Hawkins, il freddo dirigente della NSA che deve prendere la decisione finale tra la vita di pochi e la sicurezza di molti.

È Hawkins, il freddo dirigente della NSA che deve prendere la decisione finale tra la vita di pochi e la sicurezza di molti. MyAnna Buring: Interpreta Kim, la coraggiosa dottoressa che si ritrova a essere l'ultima speranza per i passeggeri.

Pavan Grover

Altri interpreti e personaggi

Jo Martin: Toyin

Pavan Grover: Anan

Michael Sirow: Asghar

Anjul Nigam: Hitar

Davor Tomic: Marko

Slavko Sobin: Orca

Luke J I Smith: Goran

Kasia Koleczek: Leika

Austin Parsons: Red

Peter Brooke: Stuart

Lo sapevate che...? Ecco quattro curiosità per arrivare preparati alla visione: