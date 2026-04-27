97 minuti stasera su Italia 1: trama cast e curiosità del thriller con Alec Baldwin

Stasera, lunedì 27 aprile, la prima serata di Italia 1 si tinge di noir e adrenalina. Va in onda alle 21:20 "97 Minuti". Il thriller ad alta quota del 2023, diretto dal regista finlandese Timo Vuorensola, gioca tutto sulla tensione continua, sulle scelte impossibili e su un ritmo serrato che non lascia pause allo spettatore.
La Trama: Un countdown verso l'abisso
Un Boeing 767 viene dirottato: a bordo la situazione è disperata. Il carburante è agli sgoccioli e rimangono esattamente 97 minuti prima che il velivolo si schianti. Mentre il direttore della NSA, Hawkins, valuta la drastica decisione di abbattere l'aereo per evitare una catastrofe al suolo, tra i passeggeri si scatena il caos.
L'agente sotto copertura Alex si trova nel mezzo di un gioco mortale: deve fingere di essere un informatore per manipolare i terroristi, ma la verità è molto più complessa di quanto sembri. Tra missili schivati per un soffio e una bomba nucleare pronta a esplodere all'impatto, la salvezza dell'aereo dipenderà da un'alleanza inaspettata con Kim, una dottoressa a bordo che dovrà superare ogni limite per tentare un atterraggio impossibile.
Il Cast: Stelle del grande e piccolo schermo
Il film vanta un cast internazionale di alto livello, capace di reggere la pressione di una narrazione così serrata:
- Jonathan Rhys Meyers: Nel ruolo dell'enigmatico Alex. L'attore, celebre per l'intensità mostrata in The Tudors e Match Point, porta sullo schermo un personaggio tormentato e ambiguo.
- Alec Baldwin: È Hawkins, il freddo dirigente della NSA che deve prendere la decisione finale tra la vita di pochi e la sicurezza di molti.
- MyAnna Buring: Interpreta Kim, la coraggiosa dottoressa che si ritrova a essere l'ultima speranza per i passeggeri.
Altri interpreti e personaggi
- Jo Martin: Toyin
- Pavan Grover: Anan
- Michael Sirow: Asghar
- Anjul Nigam: Hitar
- Davor Tomic: Marko
- Slavko Sobin: Orca
- Luke J I Smith: Goran
- Kasia Koleczek: Leika
- Austin Parsons: Red
- Peter Brooke: Stuart
Lo sapevate che...? Ecco quattro curiosità per arrivare preparati alla visione:
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Il film è strutturato per svilupparsi quasi in tempo reale. Questo accorgimento tecnico serve a trasmettere allo spettatore la stessa ansia e urgenza vissuta dai protagonisti.
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Timo Vuorensola è lo stesso regista della saga cult Iron Sky. Con questo film abbandona la fantascienza satirica per immergersi in un thriller psicologico crudo e d'azione.
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A differenza dei classici film sui dirottamenti, 97 Minuti scava nel passato dei protagonisti, trasformando la vendetta personale in un elemento chiave della trama che ribalta continuamente il concetto di "buoni" e "cattivi".
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Il film mescola action e thriller psicologico, puntando non solo sull'azione ma anche sulle dinamiche emotive e morali dei personaggi in situazioni estreme.