La Promessa anticipazioni 28 aprile: Pia sconvolta tenta l’impossibile per fermare Romulo

Pia scopre che Romulo è pronto a lasciare la tenuta con Emilia e non resta a guardare. La donna mette in atto un piano disperato per impedirgli di abbandonare tutto, ma il maggiordomo sembra irremovibile.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: lo shock per la confessione di padre Samuel travolge le cucine, mentre Pia scopre l'addio imminente di Don Romulo e tenta l'ultima mossa disperata.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Emilia deve mantenere il segreto sul piano di Don Romulo. Il maggiordomo è stato categorico: nessuno deve sapere della loro partenza finché il passaggio di consegne non sarà perfetto. Emilia è costretta a recitare una parte davanti alla servitù, consapevole che il pilastro della tenuta sta per crollare nel silenzio più assoluto.

Nel frattempo, la caccia all'assassino di Jana entra nel vivo. Pia, Curro e Lope preparano un ritorno strategico alla gioielleria Llop. Sanno che Esmeralda non è una donna facile da ingannare, ma il bracciale al cianuro è una prova troppo pesante per essere ignorata. Curro vuole trovare il mandante dell'omicidio di sua sorella, costi quel che costi. Il vero colpo di scena arriva però da Angela. Proprio quando Leocadia è convinta di averla spedita in esilio verso la Svizzera, la ragazza compie un atto di ribellione estremo che gela la madre. Angela rifiuta di essere una pedina e rompe le catene del ricatto materno.

Simona e Candela

La Promessa anticipazioni: La confessione di Padre Samuel alla servitù

Candela, Simona e Teresa sono letteralmente sconvolte. La notizia che Padre Samuel sia l'autore della lettera anonima che ha portato alla sua stessa scomunica sembra un paradosso impossibile da accettare. Inizialmente, le donne pensano a un gesto di follia o a un malinteso, ma man mano che i dettagli della confessione emergono, devono arrendersi all'evidenza: il ragazzo ha mentito a tutti per proteggere un segreto ancora più grande.

La riabilitazione di Petra

Dopo lo shock iniziale, le donne comprendono il vero obiettivo del sacrificio di Samuel. Autodenunciandosi, il ragazzo ha tolto ogni ombra di dubbio sulla condotta di Petra. Il suo obiettivo primario è ora quello di riabilitare la governante il prima possibile, permettendole di tornare a Palazzo a testa alta. Maria sa che il movente di Padre Samuel è l'amore per lei, ma per ora preferisce rimanere in silenzio.

Pía interpretata da María Castro

Pia scopre il segreto di Romulo ed Emilia

Nonostante gli sforzi di Romulo per mantenere il segreto, Pia riesce a unire i puntini. La governante scopre che il maggiordomo ha già pianificato tutto per lasciare la tenuta insieme a Emilia in tempi brevissimi. La notizia la colpisce duramente: Romulo non è solo un superiore, ma il pilastro morale su cui Pia ha costruito la sua resistenza a Palazzo.

L'ultimo tentativo di mediazione

Pia decide di affrontare Romulo ed Emilia a viso aperto, la donna tenta di convincere il maggiordomo a restare. Gli ricorda quanto la sua figura sia fondamentale per l'equilibrio dei de Luján e della servitù stessa, soprattutto ora che Petra è ancora assente. Ma Romulo sembra irremovibile: il suo cuore appartiene a Emilia e la vita da servitore gli ha già tolto troppo tempo.