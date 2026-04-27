GF VIP, Antonella Elia stronca Valeria Marini davanti a tutti: "Orribile"

Ieri, preceduta da una valigia rosa con tanto di boa di struzzo attorno, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip Valeria Marini. L'arrivo della nuova ospite della Casa non è stato accolto bene da Antonella Elia, l'unica tra gli inquilini a non alzarsi per salutarla, nonostante Valeria si fosse presentata con un vassoio di paste che avrebbe addolcito chiunque.

Scontro immediato tra Valeria Marini e Antonella Elia

Le scintille tra Antonella e Valeria sono iniziate subito: uno dei primi gesti della Marini davanti alle telecamere è stato quello di salutare le sue nipoti, ma la reazione della Elia è stata immediata: "Ma cosa saluti se le hai lasciate da sole tre ore", ha detto la showgirl, dando il via a una convivenza tutt'altro che pacifica.

Le schermaglie sono continuate anche dopo. Come ogni anno, i "vipponi" hanno messo in piedi una sorta di late show, dove ieri si è esibita anche Valeria Marini. Sulle note di Divina, supportata dalla coreografia di Francesca Manzini, ha fatto una performance giudicata "orribile" da Antonella Elia.

Antonella Elia

Perchè Antonella non sopporta Valeria

Parlando con le sue coinquiline, Antonella - che alcune settimane fa è diventata la prima finalista del programma - ha raccontato che i rapporti con Valeria si erano già incrinati durante la loro partecipazione al GF Vip 4, ma ha parlato anche di fatti recenti: "Prima di entrare c'è stata una cosa grave: Valeria ha detto tante cose su di me, perfino che odio le donne. Non la sopporto". Probabilmente Valeria si riferisce alla denuncia fatta nei confronti della Elia dopo che quest'ultima, nel corso di un'intervista a Pierluigi Diaco nel programma BellaMa', aveva detto della Marini: "Lei ha un carattere di mer.a".

Alessandra Mussolini critica Antonella Elia: clima già teso nella Casa

Il comportamento di Antonella è stato criticato da Alessandra Mussolini, che ha commentato l'accoglienza riservata a Valeria Marini giudicandola eccessiva e accusandola di aver contribuito a guastare il clima nella Casa, concludendo: "Vediamo quello che succede".