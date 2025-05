Fiorello vuole davvero condurre Domenica In? Cosa ha dichiarato lo showman in diretta su Instagram

Le sue dichiarazioni nella diretta notturna su Instagram con Fabrizio Biggio non sono passate inosservate: a quanto pare Fiorello si è candidato per condurre Domenica In, e avrebbe già parecchie idee a riguardo.

Fiorello si è davvero proposto per fare Domenica In dalla prossima stagione? Appena tornato in radio con La Pennicanza, lo showman pare già interessato a tornare in TV. Se ci sia da credere o meno alle sue parole, questo solo il tempo potrà dirlo, ma intanto le sue dichiarazioni nella consueta diretta nottura su Instagram insieme a Fabrizio Biggio avranno fatto esultare più di qualcuno dalle parti della RAI.

Fiorello con Mara Venier nella 50ma edizione di Domenica In?

Fiorello e il cast di Viva Rai 2

Chi lo conosce lo sa: delle dichiarazioni di Fiorello non c'è mai da fidarsi, anche se, quanto dichiarato poche ore fa via social, un senso ce l'ha e anche molto, molto potenziale.

"Chi ha un successo se lo tiene, noi cerchiamo di cambiare" ha esordito lo showman siciliano, con chiaro riferimento all'ultima, fortunatissima avventura televisiva.

"Di Viva Rai 2 abbiamo fatto due edizioni, ma avremmo potuto fare altre otto edizioni per come stava andando. Abbiamo preferito fermarci un anno, adesso siamo in radio, ci stiamo rilassando in attesa di un'altra idea. La radio si fa per divertirsi e li vengono le idee". E l'idea che sembra già venuta dopo appena quattro giorni di La Pennicanza potrebbe in effetti far felici i vertici RAI, anche a fronte del fatto che Mara Venier, pur avendo accettato di condurre un'altra edizione, si è detta parecchio scettica sul riuscire a farlo da sola.

Fiorello ha poi sganciato la bomba: "Avevo pensato pure a una Domenica In, un dopo Venier, quando Mara non ha più voglia. La domenica si possono fare belle cose, hai tutta la settimana per preparare e poi la domenica fai il grande spettacolo. La domenica quasi quasi mi piacerebbe".

La Domenica In di Fiorello? Un varietà del sabato sera ma portato al pomeriggio

Non è chiaro al momento se potrebbe già affiancare la Venier alla conduzione della prossima edizione, che sarà la 50ma per il contenitore domenicale, oppure se l'opzione valga a partire dal 2027. In ogni caso, Fiorello è stato piuttosto dettagliato su come potrebbe essere una Domenica In con la sua inconfondibile firma: "Mara l'ha fatto alla Mara Venier con le interviste, io non sono capace. Io devo fare spettacolo, farei il grande varietà del sabato sera la domenica pomeriggio con scenografie pazzesche, balletti pazzeschi, canzoni, ospiti, duetti, super ospitoni. Ci dobbiamo sbrigare, noi siamo vecchi, non è che possiamo aspettare ancora molto".

La RAI potrebbe valutare seriamente la sua "candidatura"? Sappiamo bene che a viale Mazzini ogni proposta che arrivi da Fiorello è accolta come oro colato, e a ragione, visti i numeri che le sue purtroppo sporadiche apparizioni fanno registrare.

Tanto più che al momento il nodo della domenica pomeriggio su Rai 1 è tutt'altro che risolto: gli ascolti di Mara Venier negli ultimi due anni hanno sofferto parecchio per la concorrenza di Canale 5.

La conduttrice ha inoltre dichiarato, in un'intervista recente al Corriere della Sera, che ha accettato di condurre un'altra edizione di Domenica In ma, non solo la prossima sarà davvero l'ultima, a patto che lei non sia da sola.

"La verità sull'anno prossimo è che il direttore intrattenimento daytime Angelo Mellone mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma. Quindi, sì, la rifarò però stiamo cercando di fare una Domenica In diversa, non io da sola. Sarà una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po' alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d'accordo. Vorrei una squadra come quella dei miei inizi. Così si chiude un cerchio".

Se Fiorello possa già far parte di questa squadra, o se in effetti la RAI possa pensare di affidargli la trasmissione a partire dalle 51ma edizione, questo è ancora tutto da decidere, ma per il momento una cosa possiamo già dirla: comunque andrà, finalmente delle idee!