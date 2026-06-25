La Promessa anticipazioni 26 giugno: Manuel sfida Leocadia con il bluff decisivo

Manuel affronta Leocadia e mette in atto un bluff rischioso per liberarsi del suo controllo. Dopo lo scontro, il Marchesino corre ai ripari e coinvolge Enora e Toño in un piano che potrebbe cambiare tutto.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 26 giugno, in onda alle 19:40 su Rete 4, Manuel decide di giocare il tutto per tutto e sfidare apertamente Leocadia, mettendo in atto un bluff tanto rischioso quanto decisivo. Il Marchesino le comunica la volontà di chiudere la società aeronautica, ma dietro le sue parole si nasconde una verità ben diversa. Dopo il duro confronto, Manuel è costretto a correre ai ripari coinvolgendo Enora e Toño in un piano urgente.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Logorata dalla nostalgia per la madre Amalia e il fratello, Vera chiede aiuto a Lope per organizzare un incontro segreto con Federico. Consapevole che muoversi alle spalle di Don Cristóbal e del Duca de Carril potrebbe costarle il licenziamento, la ragazza decide di rischiare. Per Lope, già umiliato dal ruolo di lacchè, è un bivio difficilissimo: assecondare il piano folle o vederla scivolare via. L'amore lo spinge a farle da scudo.

Il cappio attorno al collo di Don Lorenzo si stringe. In un faccia a faccia ad altissima tensione, il Colonnello Fuentes affronta direttamente il Capitano, rivelandogli di avere in mano i documenti che provano la sua frode ai danni dell'esercito spagnolo. La prigione è ormai una realtà imminente. Nonostante ciò, Angela trema di paura: conoscendo la spietatezza dell'uomo, teme una sua letale vendetta. Le rassicurazioni e i giuramenti di Curro basteranno a fermare la sua tentazione di fuggire dalla tenuta?

Tono, Enora e Manuel

Anticipazioni de La Promessa: Manuel sfida Leocadia e confessa il bluff a Enora e Toño

Il Marchesino decide di usare l'astuzia per liberarsi una volta per tutte dal giogo della sua creditrice, mettendo in piedi una strategia rischiosissima. Manuel passa ufficialmente all'azione e affronta la nobildonna a viso aperto. Il Marchesino informerà Leocadia di voler porre fine alla loro società aeronautica e di voler riscattare lui stesso la sua parte. La reazione della donna è furiosa: Leocadia reagisce con rabbia ricordando al ragazzo il suo ruolo decisivo nel salvare le finanze della famiglia Luján e la tenuta dal fallimento.

Subito dopo il durissimo faccia a faccia, il giovane corre nell'officina. Manuel informa Enora e Toño di aver mentito alla signora: ha fatto un vero e proprio bluff dicendole di avere già il denaro per liquidarla, quando in realtà le casse sono vuote. Per far quadrare i conti, Manuel confessa ai due soci di dover parlare urgentemente con Don Pedro Farré per convincerlo a entrare in squadra e a comprare lui le quote societarie appartenute a Leocadia. Riuscirà a convincerlo prima che la signora scopra l'inganno?

Lorenzo arrestato: lascia la tenuta in manette!

Curro e Angela hanno finalmente trovato i documenti definitivi con cui denunciare il Capitano per i suoi traffici illeciti. Durante l'analisi delle carte, i due fanno una scoperta clamorosa: i crimini e le frodi Lorenzo li ha compiuti proprio contro l'esercito, l'istituzione di cui lui stesso fa parte. Questo dettaglio rende il reato un atto di alto tradimento, impossibile da insabbiare.

La trappola scatta senza lasciare vie di fuga. Forte delle prove inconfutabili, Don Lorenzo viene ufficialmente arrestato dal Colonnello Fuentes e portato via dalla tenuta in manette davanti agli occhi scioccati e compiaciuti della famiglia e della servitù. Durante l'arresto, tuttavia il Capitano capisce immediatamente chi lo ha intrappolato e giura che si vendicherà contro Curro e Angela. La sua uscita di scena è tutt'altro che una parola "fine".