La Promessa anticipazioni 24 giugno: Manuel tradito da Alonso! Il Marchese difende Leocadia

Manuel è convinto che Leocadia stia ingannando la famiglia Luján, ma la sua battaglia prende una piega inaspettata. Nella puntata de La Promessa in onda il 24 giugno alle 19:40 su Rete 4, il giovane cerca di aprire gli occhi ad Alonso sui piani della donna, senza però ottenere il sostegno sperato. Vera vuole incontrare il fratello Federico.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il ritorno di Samuel alla tenuta pone fine a settimane di angoscia e dona grande gioia a Petra, che ritrova il suo alleato spirituale. L'entusiasmo, tuttavia, si spegne subito: il giovane si presenta rigorosamente in abito ecclesiastico. Di fronte ai voti confessionali, Maria Fernandez sente il mondo crollarle addosso, realizzando che il ragazzo ha scelto la Chiesa rinnegando i loro sentimenti. Al contempo, il maggiordomo Don Cristóbal vede nel parroco un ostacolo al suo potere dispotico sui domestici.

Mentre l'ombra del Colonnello Fuentes incombe sul Palazzo, Angela litiga furiosamente con Curro, temendo che Don Lorenzo abbia ormai scoperto il suo ruolo nel complotto. A difendere la ragazza interviene Pia, terrorizzata da una letale vendetta del Capitano. Nonostante la gravità della situazione, Curro giura solennemente che proteggerà Angela a ogni costo.

Toño ed Enora

La Promessa anticipazioni: Manuel smaschera Leocadia ma Alonso non gli crede! Toño nota la freddezza del Marchesino, il tormento di Vera

Il Marchesino ha ormai la certezza matematica del doppio gioco della sua creditrice. Con fermezza, Manuel tenta di convincere suo padre che Leocadia sta ingannando tutti e che sta mettendo le mani in modo fraudolento sulle manovre finanziarie di Don Pedro Farré per scippare le quote del motore. Manuel cerca di dimostrare che la donna vuole solo spolpare le finanze dei Luján.

Tuttavia, ogni prova presentata dal giovane si scontra con il muro della testardaggine di suo padre. Il Marchese Alonso resta molto fiducioso nei confronti di Leocadia, ritenendola ancora la salvatrice della famiglia e rifiutandosi di credere che una nobildonna del suo rango possa scendere a simili bassezze commerciali. Questo rifiuto lascia Manuel completamente solo nella sua battaglia.

Da un lato, Toño è al settimo cielo ed è felice del suo amore con Enora, coronato dal recente fidanzamento e dalla prospettiva della fiera di Luján. Eppure, l'entusiasmo del figlio di Simona si scontra con l'atteggiamento del suo capo e amico, l'unico a cui hanno confidato il legame. Lavorando fianco a fianco nell'officina, Toño si rende conto di come Manuel sia estremamente freddo e distante nei suoi confronti. Il Marchesino in questo momento è totalmente preso dai problemi economici e dagli inganni di Leocadia.

Nonostante l'affetto dei suoi colleghi, la vita nei sotterranei sta diventando una prigione dorata per la ragazza. Vera continua a provare una profonda nostalgia per la madre Amalia e per il fratello Federico. La malinconia è tale che la ragazza vuole prendere una decisione azzardata: Vera vorrebbe vedere almeno Federico, organizzando un incontro clandestino con il fratello per avere notizie della madre. Questo desiderio nasce nonostante la presenza e il supporto costante di Teresa e Lope, che cercano in ogni modo di distrarla e proteggerla.