La Promessa anticipazioni 24 gennaio: Curro vuole riesumare il corpo di Jana

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Curro è convinto che Jana sia stata avvelenata. Con Pia al suo fianco, decide di riesumare il corpo per scoprire la verità.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Il cuore di Maria è spezzato dalla perdita di Jana e dall'amore non corrisposto per Padre Samuel. Teresa tenta di intervenire per convincerla a restare nel palazzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A Luján, il ritorno di Adriano sconvolge Catalina: il mezzadro, consapevole della propria paternità, pretende di assumersi le sue responsabilità verso i gemelli. Nonostante le pressioni di Manuel, la donna si barrica nel suo rifiuto. Parallelamente, Manuel annuncia ufficialmente alla famiglia la decisione di non partire per l'Italia.

Il marchesino resterà a La Promessa per riprendere il suo posto e indagare sulla misteriosa morte di Jana. La tensione sale quando Vera scopre che il piccolo Diego, figlio di Pia, è sparito nel nulla. Il dramma di un possibile rapimento tiene tutti col fiato sospeso, finché Ana, la moglie di Ricardo, non riporta il bambino alla tenuta. La donna sostiene di averlo trovato solo e impaurito per strada, ponendo fine a un incubo che avrebbe potuto distruggere Pia.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Il dominio di Leocadia e la trappola di Jacobo

Con Cruz dietro le sbarre, Leocadia è ormai la padrona incontrastata della tenuta. Don Alonso, schiacciato dai debiti di gratitudine verso la donna che ha salvato il suo titolo, appare incapace di porre un freno alla sua influenza. Nel frattempo, Don Lorenzo continua a muovere i fili nell'ombra, istigando Jacobo ad allontanare Martina da La Promessa. Con la scusa di voler far visita ai propri genitori, Jacobo tenta di convincerla a partire, ma Martina non vuole abbandonare Manuel e Catalina in un momento così delicato. Anzi, insieme al marchesino, Martina sta facendo pressione su Catalina affinché affronti finalmente Adriano e si sottoponga a una visita medica per il bene dei gemelli.

Maria Fernandez lascia la tenuta?

Nonostante il pericolo del licenziamento sia scampato, il cuore di Maria è a pezzi. Il dolore per la morte di Jana e il tormento di un amore impossibile per Padre Samuel la stanno logorando, spingendola a considerare l'idea di abbandonare per sempre il palazzo. Preoccupata per l'amica, Teresa decide di affrontare il parroco: lo avvisa che Maria è sul punto di andarsene, sperando che un suo intervento possa convincerla a restare.

Pia e Curro

La macabra verità: riesumnare il copo di Jana perscoprire l'assassino

L'alleanza segreta tra Curro e Pia ha raggiunto un punto di non ritorno. L'ex baronetto è ormai certo che Jana sia stata avvelenata da qualcuno che vive ancora tra loro, ma le prove sono sepolte con lei. Per smascherare l'assassino e confermare i suoi sospetti, Curro propone a Pia un piano estremo e rischioso: riesumare il corpo di sua sorella. Solo un'analisi post-mortem può rivelare la presenza del veleno e inchiodare il colpevole.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Lope parla con Angela e Petra del nuovo menù.