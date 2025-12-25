La Promessa anticipazioni 26 dicembre: Alonso lega il suo destino a Leocadia, il dottor Gamarra scompare

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la perfidia di Petra non ha limiti: sfrutta le difficoltà economiche della tenuta per colpire Simona.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

La morte di Jana sconvolge profondamente tutti gli abitanti della tenuta, ma soprattutto Manuel, il marito innamorato che non riesce ad accettare la perdita della moglie. Distrutto dal dolore, si chiude per giorni nella stanza della moglie, respingendo chiunque tenti di aiutarlo. Anche Teresa viene trattata con freddezza, comportamento insolito per un uomo noto per la sua gentilezza. Resosi conto di aver esagerato, Manuel le chiede scusa e decide infine di liberare la stanza di Jana.

Maria e Curro si occupano dello sgombero, ma Maria non riesce a trattenere le lacrime davanti agli oggetti dell'amica scomparsa. Curro, fratello di Jana, vive il lutto in modo diverso: è determinato a scoprire la verità sulla sua morte. Convinto che Cruz non sia l'assassina, inizia a cercare prove, certo che il colpevole sia ancora a La Promessa.

Il dottor Gamarra interpretato da Ernesto Arias

La Promessa anticipazioni: Curro cerca risposte sul mistero della morte di Jana, ma il dottor Gamarra è irreperibile

Negli ultimi giorni, il mondo di Don Alonso sembra sgretolarsi: oltre allo shock causato dall'assassinio di Jana, la tenuta è stata scossa da due scandali. Cruz è stata arrestata per l'omicidio della nuora e, pochi giorni fa, è emerso che Curro non è il figlio di Eugene, ma il frutto dell'amore tra il marchese e la cameriera Dolores.

Il re ha reagito immediatamente, inviando una missiva per informare Alonso che presto lo priverà del titolo di marchese. L'unica persona in grado di salvarlo sembra essere Leocadia, che conosce le persone giuste per convincere il re a tornare sui suoi passi. Per questo motivo, Alonso esprime alla donna tutta la sua gratitudine, anche se presto potrebbe pentirsi di aver affidato il suo destino nelle sue mani.

Nel frattempo, Curro cerca di interrogare nuovamente il dottor Gamarra, dopo che la conversazione precedente era stata interrotta, ma del medico non c'è traccia: nessuno lo ha poiù visto: è scomparso. Secondo Ramona, la sua fuga potrebbe essere legata alla morte di Jana. Nonostante il clima triste, Petra continua a mostrare tutta la sua perfidia: ora ha deciso di licenziare Simona, approfittando della crisi economica della tenuta. La cuoca si sente impotente di fronte a questa decisione, solo Don Romulo può fermare le angherie della governante.

