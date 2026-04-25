La Promessa anticipazioni 26 aprile: Manuel va al cimitero da Jana, la richiesta sulla tomba

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel prepara la sua grande ascesa nel mondo dell'aviazione, Maria non fa sconti e pretende che padre Samuel confessi il suo inganno davanti a tutti

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il patto segreto tra Don Romulo ed Emilia viene finalmente svelato: il maggiordomo, consapevole che il servizio alla tenuta logorerebbe la loro unione, ha deciso di dare le dimissioni. Tuttavia, per onore, non lascerà il Palazzo nel caos: intende organizzare un meticoloso passaggio di consegne in totale segretezza. Romulo impone a Emilia il silenzio assoluto: nessuno, dai domestici ai Marchesi, deve sospettare che il pilastro della servitù stia per andarsene per sempre.

Nel frattempo, la caccia all'assassino di Jana entra nella fase più pericolosa. Pia, Curro e Lope, certi che il cianuro trovato nel falso smeraldo sia la prova definitiva, orchestrano un piano rischioso. L'obiettivo è colpire il cuore del mistero: la gioielleria Llop. Non torneranno come clienti, ma con l'intento di estorcere il nome del mandante del bracciale mortale. Curro è una furia, ma il rischio è estremo: la gioielleria non è solo un negozio, ma il terminale di una rete di sicari potente e spietata, pronta a uccidere ancora per proteggere i propri segreti.

Curro interpretato da Xavi Lock

La Promessa anticipazioni: l'affare della vita per Manuel tre motori pronti alla spedizione

Dopo aver ricevuto la proposta di un misterioso acquirente, Manuel prende la sua decisione: risponderà ufficialmente alla lettera per concludere l'affare. Il marchesino si mette subito all'opera per ultimare e spedire tre dei suoi motori aeronautici. È un momento cruciale: se i motori soddisferanno il compratore, l'attività di Manuel decollerà definitivamente, garantendogli l'indipendenza economica tanto sognata, nonostante il pesante "socio" dimaggiorana rappresentato da Leocadia.

María Fernández interpretata da Sara Molina

La visita al cimitero: Manuel parla con Jana

In un momento di confidenza, Manuel apre il suo cuore a Simona. Le rivela di essersi recato segretamente al cimitero per far visita alla tomba di Jana. Con la voce rotta dall'emozione, racconta alla cuoca di aver parlato a lungo con la sua amata, chiedendole di vegliare su di lui in questo periodo di turbolenti cambiamenti. Manuel sente che la protezione "spirituale" di Jana sia l'unica cosa che può dargli la forza di andare avanti.

L'ultimatum di Maria a Padre Samuel

Maria non è disposta a lasciare che Petra passi per la colpevole o che il Palazzo resti nel dubbio. Dopo la confessione privata ricevuta da Padre Samuel, la cameriera mette il sacerdote alle strette. Non le basta sapere privatamente che lui si è auto-denunciato per amore; Maria lo spinge con forza a rivelare la verità pubblicamente. Samuel deve ammettere di essere lui l'unico autore della lettera che ha portato alla sua stessa scomunica, scagionando definitivamente Petra.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: dopo l'intervento in ospedale, Adriano torna a casa.