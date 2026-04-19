La Promessa anticipazioni 20 aprile: Petra scomparsa, Samuel indaga e Lisandro spiazza

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo essere stata cacciata da Catalina, Petra sparisce nel nulla, intanto, il Duca Lisandro mette in atto una strana strategia verso Adriano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Curro, annientato dalla morte violenta della madre adottiva, si chiude in un isolamento rabbioso: rifiuta il conforto di Manuel trovando rifugio solo tra le braccia di Angela, l'unica capace di scalfirne la corazza. Il ragazzo è devastato dal senso di colpa e dall'umiliazione di non poter dare a Eugenia una degna sepoltura per colpa del cinismo di Lisandro.

Intanto, Adriano lotta con una convalescenza difficile. Sebbene fuori pericolo, la ferita lo tormenta e il pianto dei gemelli gli impedisce di riposare. Temendo per la vita del marito, Catalina accetta la proposta di Emilia di trasferire i piccoli nella camera dell'infermiera. Questo allontanamento forzato permette ad Adriano di recuperare le forze, ma crea un'angoscia per a marchesina.

Padre Samuel interpretato da Daniel Schröder

La Promessa anticipazioni: Il tormento di Padre Samuel

Il licenziamento della storica governante ha lasciato un vuoto carico di tensione. Nessuno alla tenuta sembra però sapere che fine abbia fatto la donna dopo aver varcato i cancelli. Padre Samuel è un uomo distrutto. La sua scomunica, avvenuta perché ha celebrato il matrimonio di Catalina e Adriano in una chiesa sconsacrata, è stata la miccia che ha portato al licenziamento di Petra. Sebbene Catalina sia convinta che la governante abbia agito con cattiveria facendo la spia al Vescovo, il sacerdote non riesce a darsi pace. Samuel si sente profondamente responsabile per la sorte della donna e teme che, senza il lavoro al Palazzo, lei non abbia un posto dove andare.

Petra è scomparsa: dove si nasconde?

La preoccupazione di Samuel aumenta quando scopre che Petra è letteralmente scomparsa. Nessuno dei domestici l'ha vista, e pare che non sia tornata nei luoghi che frequentava abitualmente. È fuggita per la vergogna, sta meditando la vendetta promessa o le è successo qualcosa di grave?

Il Duca Lisandro è interpretato da Javier Mora

Il "regalo" di Lisandro per Adriano

Incredibilmente, il Duca Lisandro sembra aver deposto le armi contro Adriano. Dopo averlo umiliato per le sue origini contadine, il Duca inizia a mostrare un interesse quasi premuroso per la convalescenza del ragazzo, ferito durante il rapimento dei gemelli. Lisandro rivela addirittura di voler fare un importante regalo ad Adriano.

Questo cambio di rotta, però, non convince Catalina. Il Duca sta davvero cercando di farsi perdonare per aver insabbiato il funerale di Eugenia o sta cercando di "comprare" il silenzio e la fedeltà di Adriano per i suoi scopi?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Petra si difende dalle accuse di Pia di aver tradito Don Samuel.