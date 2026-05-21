La Promessa anticipazioni 22 maggio: il Barone de Valladares terrorizza Catalina

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Colpo di scena nel dramma di Angela: la ragazza rinuncia alla Svizzera per amore. Intanto, Manuel assume Enora e un nuovo, temibile nobile minaccia il futuro della tenuta.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Le continue e asfissianti pressioni di Don Lorenzo e di sua madre Leocadia, hanno spinto Angela oltre il limite della sopportazione. La giovane ha preso la sua decisione definitiva: scapperà dalla Spagna per fare ritorno in Svizzera. Consapevole che se parlasse verrebbe fermata, Angela organizza la sua fuga in gran segreto. Nessuno a Palazzo deve sospettare nulla, nemmeno Curro.

Dopo aver ricevuto l'incredibile regalo della casa al mare da Don Alonso e la solenne benedizione da Padre Agapito, Don Romulo ed Emilia si avviano verso l'uscita della tenuta. Catalina conduce la coppia nel salone principale, dove si è radunato l'intero universo de La Promessa. Tutti gli abitanti del palazzo dei Marchesi di Luján sono schierati per l'ultimo saluto.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni: Angela resta per Curro

Angela cambia idea. Nonostante i bagagli fossero pronti e le valigie chiuse in gran segreto, la ragazza capisce che scappare significherebbe rinunciare all'unica vera felicità della sua vita: Curro. Angela decide di non fuggire più e di rimanere a La Promessa, affrontando a viso aperto ogni avversità, i ricatti di sua madre Leocadia e le angherie di Don Lorenzo, pur di stare accanto all'uomo che ama.

Manuel Assume Enora

Al suo rientro, Manuel scopre tutta la verità sui lavori nel suo laboratorio: dietro alle straordinarie e ingegnose idee per migliorare le prestazioni dei motori degli aeroplani non c'era Toño, ma la mente brillantissima di Enora Mendez. Invece di arrabbiarsi per l'intrusione, Manuel resta letteralmente folgorato dall'intuito della ragazza.

Enora Mendez è interpretata da Sara Font

Riconoscendo il suo immenso talento, il Marchesino prende una decisione audace per l'epoca: decide di assumere ufficialmente Enora per dare una mano stabile nell'hangar e nello sviluppo dei suoi prototipi. Questa mossa, tuttavia, potrebbe infastidire Leocadia, che sta cercando di scalare l'azienda.

Un ospite scomodo: arriva il Barone De Valladares

A Palazzo fa il suo ingresso il potente e temuto Barone de Valladares. La sua presenza improvvisa getta nel panico sia Catalina che Martina. Le due cugine, per una volta unite dallo stesso timore, mettono da parte i loro recenti rancori personali per analizzare il pericolo imminente. Le due ragazze sono assolutamente sicure che il Barone sia arrivato con un obiettivo preciso: mettere il veto alle riforme gestionali introdotte da Catalina e Adriano.

Essendo Valladares un nobile estremamente conservatore e influente, il suo giudizio negativo potrebbe spingere Alonso a revocare i pieni poteri appena concessi ai due giovani direttori, riportando la gestione dei mezzadri al vecchio e spietato regime.