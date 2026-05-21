Ore 14 Sera su Rai 2: Garlasco e Modena, documenti inediti e nuovi indizi

Nuova puntata di Ore 14 Sera su Rai 2 con Milo Infante: al centro i casi Garlasco e Modena con documenti inediti e nuovi indizi che potrebbero riaprire scenari ancora irrisolti nelle due vicende di cronaca.

Nuovo appuntamento con la cronaca e l'attualità guidate da Milo Infante. Stasera, giovedì 21 maggio alle 21.20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata speciale di Ore 14 Sera. Il talk-show, ormai punto di riferimento per l'approfondimento giornalistico, metterà al centro del dibattito interviste esclusive, documenti mai visti e i casi di cronaca più complessi degli ultimi tempi.

Accanto al conduttore ci sarà un parterre di ospiti di altissimo livello, tra cui la direttrice de LaPresse Alessia Lautone, Monica Leofreddi, Francesco Borgonovo (vicedirettore de La Verità), l'avvocato Saverio Macrì e la psichiatra Sarah Viola.

Il caso Modena e i punti oscuri ancora da chiarire

La puntata si aprirà con un focus stringente sulla vicenda di Modena, un caso che continua a sollevare forti interrogativi. Il fatto è avvenuto nel centro di Modena, tra via Emilia e le strade limitrofe, e ha coinvolto un uomo di circa 31 anni identificato come Salim El Koudri, che alla guida di un'auto ha investito diverse persone a piedi in una zona centrale della città.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine e dei giornali, il veicolo avrebbe proceduto ad alta velocità in un'area molto affollata, travolgendo più pedoni. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Tra i casi più gravi, una persona ha riportato lesioni gravissime, incluse amputazioni agli arti inferiori. Due donne risultano tuttora in condizioni critiche.

Famiglia della "casa nel bosco": i coniugi Trevallion lontani dai figli da 181 giorni

Uno dei momenti della serata sarà l'approfondimento sulle vicissitudini della famiglia della casa nel bosco. La situazione dei coniugi Trevallion è ormai arrivata a un punto critico: la coppia è stata separata dai propri figli da ben 181 giorni.

Un isolamento forzato e una battaglia legale e burocratica che dura da sei mesi. I microfoni di Rai 2 cercheranno di capire cosa si nasconde dietro questa drastica decisione delle autorità e quali saranno le prossime mosse della difesa per tentare il ricongiungimento familiare.

Giallo di Garlasco: il mistero dei capelli scomparsi nel lavandino di casa Poggi

Il piatto forte della serata sul fronte dei cold case è una pagina interamente dedicata al delitto di Garlasco. Ore 14 Sera mostrerà documenti inediti ed esclusivi che potrebbero gettare una nuova luce sulla morte di Chiara Poggi. Al centro del dibattito ci sarà un vero e proprio giallo nel giallo: il mistero dei capelli trovati nel lavandino di casa Poggi. Questi reperti, considerati potenzialmente decisivi, non furono mai repertati e sono misteriosamente scomparsi dalla scena del crimine. Per parlarne ci sarà un confronto infuocato in studio e in collegamento: