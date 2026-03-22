La Promessa anticipazioni 23 marzo: Curro umiliato, Manuel cede a Leocadia

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il Duca Lisandro terrorizza i Luján e prende di mira Curro. Intanto Leocadia finanzia il progetto di Manuel e il marchesino le propone di diventare soci.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre il Duca Lisandro continua la sua tirannia contro Curro, Manuel stringe un patto d'acciaio con Leocadia per salvare i suoi motori.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Eugenia, ormai sorda ai divieti, affronta Don Alonso con una determinazione feroce: non accetterà più di essere segregata o manipolata. La donna dichiara apertamente che si recherà in carcere per affrontare Cruz vis-à-vis, decisa a svelare cosa si nasconde dietro le accuse alla sorella, incurante dello scandalo che potrebbe travolgere definitivamente il casato dei Luján.

Parallelamente, il trio composto da Curro, Lope e Angela fa ritorno dalla rischiosa missione alla gioielleria Llop. Nonostante il coraggio dimostrato e il pericolo corso nel fingere false identità, il risultato è amaro: i registri non hanno consegnato il nome del mandante. L'ombra di chi ha assoldato il sicario Basilio per eliminare Curro resta fitta, lasciando i giovani in uno stato di costante allerta. La verità sembra allontanarsi proprio mentre la pressione del Duca Lisandro e le minacce di Eugenia stringono il palazzo in una morsa letale.

Eugenia e Curro

La Promessa anticipazioni, Il sadismo di Lisandro: Curro nel mirino del Duca

Il soggiorno forzato del Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes si sta trasformando in un vero regime di terrore per gli abitanti di Palazzo Luján. Consapevole del timore reverenziale che Don Alonso nutre nei confronti della Corona, Lisandro approfitta della sua posizione per schernire e maltrattare ogni membro della famiglia.

Tuttavia, la sua vittima preferita resta Curro: il giovane, costretto a vestire i panni del valletto, deve sopportare in silenzio umiliazioni costanti e ordini degradanti. Lisandro sembra trarre piacere nel vedere un giovane di nobili origini ridotto al ruolo di servitore, mentre Curro è ormai sull'orlo di di uno scatto d'ira che potrebbe condurre alla rovina dell'intero marchesato.

Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes è interpretato da Javier Mora

La svolta di Manuel: il finanziamento inaspettato

Dopo il fallimento causato dal furto di Toño e la perdita dei fondi destinati all'officina, il sogno di Manuel sembrava ormai tramontato definitivamente. Ma proprio nel momento di massima disperazione, Leocadia decide di giocare la sua carta vincente. La donna si fa avanti con una proposta concreta e spiazzante: è pronta a finanziare interamente la costruzione dei prototipi di motore per dare vita al progetto aviatorio del marchesino. Si tratta di un'ancora di salvezza che Manuel, pur con mille dubbi, non può permettersi di ignorare se vuole vedere il suo prototipo volare.

Manuel e Leocadia

Patto col diavolo: Leocadia diventa socia di Manuel

Consapevole che un simile aiuto non sarà privo di condizioni, Manuel decide di giocare d'anticipo per non finire totalmente sotto scacco. Invece di limitarsi a ricevere un prestito passivo, il marchesino propone a Leocadia una vera e propria partnership commerciale: la donna diventerà sua socia ufficiale nel progetto dei motori.

Se da un lato questa mossa garantisce a Manuel i capitali necessari per ripartire immediatamente, dall'altro consegna a Leocadia le chiavi del suo futuro professionale. Questa alleanza sancisce un nuovo e pericoloso equilibrio di potere a La Promessa, che rischia di mandare su tutte le furie Don Alonso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angela continua a sedurre Curro