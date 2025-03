La Promessa, anticipazioni 24 marzo: Curro viene a sapere che Martina si trova in manicomio

Nella puntata de La Promessa in onda lunedì 24 marzo vedremo Curro scoprire che Martina si trova in manicomio e questa scatenerà diverse conseguenze. Ma le novità non finiscono qui.

La puntata de La Promessa di lunedì 24 marzo andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Curro scopre che Martina si trova in manicomio. Petra scatena il caos alla tenuta. Grande festa per il ritorno di Manuel a casa. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Martina è sempre più in una situazione di difficoltà a causa delle cure a cui è sottoposta. Infatti, sta piano piano perdendo la sua capacità di reazione. Inoltre, Catalina ha trascorso la notte con Adriano e gli chiede di non essere più così formali tra loro. Manuel arriva nell'hangar, sorprendendo così sua sorella. Intanto, Curro vuole chiarire le cose con Cruz.

Anticipazioni de La Promessa: Curro scopre che Martina è in manicomio, Petra crea tensione tra Santos, Vera e Lope

Petra

Curro fa una scoperta scioccante: scopre infatti che Martina è in manicomio. Ayala gli spiega che la ragazza è stata ricoverata perchè lo ha avvelenato. Margarita non è assolutamente convinta della colpevolezza della figlia, ma ha comunque dato il suo benestare per salvare la figlia dalla prigione. Jana e Maria, intanto, si trovano insieme a Pia nella grotta e Petra si arrabbia perchè non le vede alla tenuta.

Nel frattempo, Margarita, Antonia e Cruz sono felici del ritorno di Manuel a casa e Salvador raccoglie solo 178 pesetas e 28 centesimi per aiutare Virtudes per dimostrare che è in grado di occuparsi di Adolfo. Ma questa somma non basta. In manicomio, il dottore pensa che Martina non debba essere sottoposta al trattamento, ma si trova costretto ad autorizzare la cura sedativa. Petra mette ancora una volta tensione tra Santos, Vera e Lope, dopodiché interroga i maggiordomi sull'assenza di Maria e Jana. La cameriera è convinta di essere stata ingannata. Infine, il ritorno di Curro e Manuel allenta la tensione alla tenuta.