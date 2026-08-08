Amore crudele, stasera su Rai 2: trama, durata e il tragico destino di Christian Oliver

Il thriller con Elisabeth Harnois e Christian Oliver racconta una storia d'amore che nasconde inganni e pericoli. Nel cast anche Bai Ling, mentre per Oliver il film rappresenta l'ultima interpretazione.

Questa sera, sabato 8 agosto, Rai 2 trasmette alle 21:20 Amore crudele, thriller diretto da Nick Lyon e proposto in prima visione assoluta per la rassegna Nel segno del giallo. Al centro della storia c'è Julia, una donna che, dopo aver dedicato tutto alla carriera, crede di aver finalmente trovato l'amore. Ma il matrimonio con l'affascinante Ivan si trasforma presto in un incubo.

Amore crudele, la trama: un matrimonio che diventa un incubo

Julia ha dedicato gran parte della sua vita alla carriera, lasciando poco spazio ai sentimenti. Tutto cambia quando, dopo essere stata vittima di una rapina, viene soccorsa da Ivan, un uomo affascinante, sicuro di sé e apparentemente premuroso. L'incontro tra i due si trasforma rapidamente in una storia d'amore e Julia arriva a convincersi di aver finalmente trovato la persona con cui condividere il futuro.

I due si sposano e Ivan ottiene così la cittadinanza americana. È proprio dopo il matrimonio, però, che le certezze di Julia iniziano a sgretolarsi. Quello che sembrava essere il coronamento di una storia d'amore si rivela progressivamente una trappola. Julia comprende di essersi legata alla persona sbagliata e, per riuscire a liberarsi da quella relazione, deve rivolgersi al fratello Jake.

Elisabeth Harnois e Christian Oliver

Da quel momento il thriller assume una dimensione sempre più inquietante: dietro il comportamento di Ivan emergono intenzioni tutt'altro che romantiche e un piano legato alla manipolazione e all'inganno. La vicenda ruota infatti attorno al tema della frode matrimoniale, mostrando il lato più oscuro di una relazione costruita sulla menzogna.

Julia si trova così costretta a reagire e a trasformarsi da vittima in protagonista della propria riscossa. Tra segreti, manipolazioni e colpi di scena, Amore crudele sviluppa una storia di vendetta al femminile in cui il confine tra amore e pericolo diventa sempre più sottile.

L'ultima interpretazione di Christian Oliver prima della tragica morte

Nel ruolo di Julia c'è Elisabeth Harnois, mentre Christian Oliver interpreta Ivan. Nel cast figurano inoltre Bai Ling nel ruolo di Mei Li, Johnny Ramey in quello di Jake e Ken Davitian, Ricco Ross, Matthew Pohlkamp, Johnny Pacar, Taylor Tupelo Reynolds. La regia è di Nick Lyon, che ha inoltre partecipato alla produzione insieme allo stesso Christian Oliver.

La pellicola porta con sé un retrogusto tragico: si tratta infatti dell'ultimo progetto interpretato da Oliver, terminato il 22 dicembre 2023, appena due settimane prima della sua improvvisa scomparsa. L'attore avrebbe dovuto girare alcune ultime scene di raccordo il 6 gennaio, ma è drammaticamente deceduto il 4 gennaio 2024 all'età di 51 anni in un incidente aereo nei pressi dell'isola caraibica di Bequia (Saint Vincent e Grenadine), incidente nel quale hanno perso la vita anche le sue due figlie, Madita di 10 anni e Annik di 12.

Dove vedere Amore crudele in tv e in streaming e durata del thriller

Il film diretto da Nick Lyon andrà in onda stasera 8 agosto, su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Amore crudele ha una durata di circa 100 minuti e terminerà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 lascerà spazio a Il ballo delle debuttanti, quattordicesimo episodio della terza stagione della serie Elsbeth.