La Promessa anticipazioni 23 giugno: Samuel torna da prete e gela Maria Fernandez

Il ritorno di Samuel alla tenuta cambia nuovamente gli equilibri de La Promessa in onda su Rete 4 alle 19:40. Nelle anticipazioni del 23 giugno, il giovane rientra vestito da sacerdote, lasciando tutti senza parole. Ma a essere colpita più duramente è Maria Fernandez, che si trova improvvisamente di fronte alla scelta definitiva di Samuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Don Cristóbal ha bisogno di occhi e orecchie per controllare la tenuta. Il viscido maggiordomo si avvicina a Curro per estorcergli informazioni preziose sui domestici. Il giovane, tuttavia, non si sbilancia: fedele allo staff che lo ha sempre protetto, dichiara di non sapere nulla, lasciando Cristóbal a mani vuote. Catalina, senza consultare nessuno, fa l'azzardo di telefonare direttamente al Barone de Valladares per affrontarlo.

L'iniziativa fa saltare i nervi ad Adriano: il conte vede nella mossa di sua moglie un atto di pura incoscienza che rischia di esporre la famiglia a nuove e spietate ritorsioni. Martina, consapevole di non poter gestire la situazione da sola, si rivolge ad Angela per chiederle consigli strategici su come ottenere la divisione della sua quota de La Promessa. Questa mossa segna la frattura definitiva con il resto dei Luján.

Curro e Angela

La Promessa anticipazioni: Samuel torna ma resta prete

Samuel torna finalmente alla tenuta e scalda i cuori di tanti, ponendo fine a settimane di angoscia collettiva. La felicità più grande è soprattutto quella di Petra, che ritrova il suo confessore e alleato spirituale. Tuttavia, l'entusiasmo si spegne in un istante quando tutti notano un dettaglio fondamentale: il giovane arriva vestito rigorosamente da prete.

Di fronte a quell'abito ecclesiastico, Maria Fernandez è profondamente combattuta e sente il mondo crollarle addosso. A quanto pare, durante il suo periodo di assenza, il ragazzo ha riflettuto profondamente e, tra l'amore per Maria e i suoi voti confessionali, ha scelto definitivamente la seconda strada. Per la solare cameriera è un colpo durissimo: l'uomo che ama ha scelto la Chiesa, rinnegando i loro sentimenti.

L'arrivo del parroco non porta però solo drammi amorosi. Il dispotico maggiordomo Don Cristóbal vede nell'arrivo del parroco un pericoloso limite al suo potere sulla servitù. Con l'autorità spirituale di Samuel di nuovo a Palazzo, Cristóbal sa che non potrà più abusare dei domestici senza che il prete intervenga a difenderli.

Curro giura di proteggere Angela dall'ira di Don Lorenzo

L'ombra del Colonnello Fuentes continua a incombere pesantemente sulla tenuta. Nonostante il successo iniziale del piano, le cose si stanno complicando a causa dei sospetti sempre più mirati di Don Lorenzo. Per questo motivo, Angela litiga furiosamente con Curro, accusandolo di averla esposta troppo e di non aver calcolato le contromisure del Capitano.

A prendere le difese della ragazza interviene una figura inaspettata: Pia ha sinceramente paura per la sicurezza di Angela, temendo che la vendetta di Lorenzo possa essere letale se l'uomo riuscirà a liberarsi. Nonostante i dubbi generali e i sospetti di Lorenzo, Curro giura solennemente che la proteggerà fino alla fine e che il Capitano non potrà fare del male a nessuno finché l'esercito vigilerà su di loro.