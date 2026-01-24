La Promessa anticipazioni 25 gennaio: Pia compie una scelta agghiacciante per salvare Curro

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina riceve buone notizie dal medico, ma si rifiuta ancora una volta di incontrare Adriano.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

A La Promessa, gli equilibri di potere sono stravolti: con Cruz in prigione, Leocadia domina la tenuta, approfittando della debolezza di un Don Alonso sopraffatto dai debiti morali. Nel frattempo, prosegue il piano oscuro di Don Lorenzo e Jacobo per allontanare Martina, ma la giovane resiste per restare accanto a Manuel e Catalina, quest'ultima sollecitata a curarsi per il bene dei gemelli.

Il clima tra la servitù è altrettanto cupo. Maria, distrutta dal lutto per la morte di Jana e tormentata dal sentimento impossibile per Padre Samuel, medita di lasciare per sempre il palazzo. Nel tentativo di trattenerla, Teresa decide di giocare l'ultima carta, affrontando direttamente il parroco. La tensione tocca il culmine con Curro e Pia. Convinto che sua sorella sia stata vittima di un avvelenamento, l'ex baronetto propone un piano disperato e pericolosissimo per ottenere giustizia: riesumare il cadavere di Jana.

Curro interpretato da Xavi Lock

La Promessa anticipazioni: Il macabro piano di Curro e il coraggio di Pia

Il desiderio di giustizia di Curro ha superato il limite della morale. Per incastrare l'assassino di Jana, il giovane è convinto che l'unica strada sia riesumare il corpo della sorella per cercare tracce di veleno e tendere una trappola fatale al colpevole. Inizialmente, Pia reagisce con orrore: l'idea di profanare la tomba di una cara amica la disgusta profondamente. Tuttavia, comprendendo che il silenzio dell'assassino dipende proprio da quel segreto sepolto, la donna compie una scelta eroica e agghiacciante: per proteggere Curro dal rischio di essere scoperto, si offre volontaria per compiere lei stessa il lugubre lavoro di dissotterramento.

Lo scontro tra Simona e Antonio

Dopo anni di attesa e giorni di segreti, Simona riesce finalmente a guardare negli occhi suo figlio Antonio. Grazie all'intervento di Don Alonso e Padre Samuel, la cuoca può finalmente giurargli di non averlo mai abbandonato col cuore. Ma l'incontro si trasforma in un incubo: Antonio, indurito dal dolore e dal fallimento, rifiuta ogni spiegazione e la caccia brutalmente dalla stanza. A prendere le difese della cuoca interviene una furiosa Candela, che non esita a scontrarsi duramente con il giovane, rimproverandolo per la sua ingratitudine verso una madre che non ha mai smesso di amarlo.

Catalina De Luján interpretata da Carmen Asecas

Buone notizie per Catalina, ma continua tormento di Maria

Sul fronte dei nobili, il medico porta finalmente buone notizie: la gravidanza di Catalina procede al meglio e i due gemelli godono di ottima salute. Nonostante il sollievo di Don Alonso, la marchesina resta ferma nel suo muro di ghiaccio contro Adriano, ignorando le preghiere del padre e di Manuel.

Nel frattempo, il malessere di Maria Fernandez raggiunge il punto di rottura. Seguendo la soffiata di Teresa, Padre Samuel affronta la ragazza, cercando di capire le ragioni del suo imminente addio. Maria, con il cuore infranto, gli conferma la triste verità: senza Jana, ogni angolo de La Promessa le ricorda solo dolore, rendendo la sua permanenza una tortura quotidiana che non è più disposta a sopportare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria viene richiamata da Donna Petra davanti a Don Romulo.