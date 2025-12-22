La Promessa anticipazioni 23 dicembre: Curro promette di scoprire chi ha sparato a Jana

La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Petra tenta di escludere la servitù dal funerale di Jana, ma Don Romulo e Manuel la fermano.

La morte di Jana nel palazzo dei Luján e l'arresto di Cruz compromettono gravemente la reputazione del marchesato, tanto da spingere il Re a intervenire direttamente. Un emissario consegna a Don Alonso una lettera in cui Sua Maestà annuncia l'intenzione di revocargli il titolo nobiliare. Anche Curro viene escluso dall'eredità del baronato di Linaja perché non figlio di Eugenia.

Don Alonso rischia così di perdere ogni titolo e di essere travolto dai debiti, ma Leocadia si offre di aiutarlo grazie alle sue influenti conoscenze nobiliari e finanziarie. Intanto Manuel e Maria si oppongono a Don Alonso: la veglia per Jana si svolge tra la servitù, ma Manuel subisce un altro affronto quando Jana viene destinata a una parte comune del cimitero. Sarà Maria a consolarlo, convincendolo che quella sarebbe stata la volontà di Jana.

Nelle nuove puntate della soap spagnola, la tensione resta altissima dopo la morte di Jana. Petra, inflessibile e fedele alle rigide gerarchie del palazzo, spinta anche dal suo odio nei confronti di Jana, tenta di impedire alla servitù di partecipare al funerale. Secondo lei non è opportuno che i camerieri prendano parte alla Messa per la moglie del marchese, nel tentativo di negare alla servitù il giusto tributo a una donna che, fino a pochi mesi prima, aveva vissuto al loro fianco.

Don Romulo, però, si oppone con fermezza a questa decisione, difendendo il diritto dei domestici di dare l'ultimo saluto a una donna che consideravano una di loro. Grazie all'intervento di Manuel, che fa arrivare la propria volontà tramite Catalina, viene infine stabilito che anche la servitù potrà partecipare alle esequie.

Durante il funerale, Padre Samuel pronuncia un breve ma toccante discorso prima della sepoltura di Jana, ricordandone la bontà e la dignità. Ramona, devastata dal dolore, affronta Curro e lo sprona a non arrendersi, invitandolo a scoprire chi abbia davvero sparato a Jana affinché la verità venga finalmente a galla. Curro, infatti, è l'unico a credere nell'innocenza di Cruz, avendo raccolto le ultime parole di Jana, che sembravano scagionare la marchesa.

