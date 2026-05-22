Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming su Sky e DAZN

Ci siamo. Il sipario sulla Serie A 2025/2026 sta per calare, ma prima ci sono da scrivere gli ultimi, pesantissimi verdetti di una stagione infinita. Se la parte altissima della classifica ha già espresso i suoi padroni assoluti, la pancia e la coda del tabellone promettono un weekend da tachicardia pura.

Con l'Inter già Campione d'Italia da tre giornate (forte della sua seconda stella cucita sul petto) e il Napoli comodamente sicuro del pass per l'Europa dei grandi, restano ancora due slot per la prossima Champions League. Sotto, invece, si consuma l'ultimo atto del dramma retrocessione.

Dove vedere le partite della 38ª giornata su Sky e Dazn

Dietro alle prime due della classe, regna il caos più totale. Milan, Roma, Como e Juventus arrivano all'ultima giornata racchiuse in un fazzoletto di appena due punti. Solo due di loro canteranno sotto le stelle della Champions League, le altre due dovranno "accontentarsi" dell'Europa League.

Milan (70 punti) e Roma (70 punti): Al momento padrone del proprio destino. Ai rossoneri basterà battere il Cagliari in casa a San Siro, mentre i giallorossi faranno visita al già retrocesso Verona.

Como (68 punti) e Juventus (68 punti): Inseguono fameliche, sperando in un passo falso. I lariani, veri outsider di questo campionato, si giocano la storia sul campo della Cremonese. La Juventus affronterà invece un infuocato derby della Mole in casa del Torino.

Salvezza: Lecce e Cremonese, ne resterà soltanto una

Mentre Pisa e Verona hanno già salutato la massima serie con il biglietto di sola andata per la Serie B, l'ultimo vagone del treno della speranza è ancora da assegnare. La lotta per non retrocedere è un duello a distanza straziante.

Lecce (35 punti): Ha un piccolo ma fondamentale vantaggio di un punto. I salentini giocheranno tra le mura amiche del Via del Mare contro un Genoa che non ha più nulla da chiedere al campionato. Vincere significa salvezza matematica.

Cremonese (34 punti): Obbligata a vincere e a sperare. Il compito dei grigiorossi è titanico: allo Stadio Zini arriva il Como, affamato di punti Champions. Una combinazione di incroci che rende questa partita un vero e proprio scontro totale.

Venerdì 22 maggio

ore 20.45: Fiorentina-Atalanta su DAZN 1

Sabato 23 maggio

ore 18.00 : Bologna-Inter su DAZN 1

: Bologna-Inter su DAZN 1 ore 20.45: Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

Domenica 24 maggio

ore 15.00 : Parma-Sassuolo su DAZN 1

: Parma-Sassuolo su DAZN 1 ore 18.00 : Napoli-Udinese su DAZN 1

: Napoli-Udinese su DAZN 1 ore 20.45 : Torino-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

: Torino-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 ore 20.45 : Lecce-Genoa su Sky Sport 253

: Lecce-Genoa su Sky Sport 253 ore 20.45 : Milan-Cagliari su DAZN 1

: Milan-Cagliari su DAZN 1 ore 20.45 : Verona-Roma su DAZN 2

: Verona-Roma su DAZN 2 ore 20.45: Cremonese-Como su DAZN 3

Come vedere le partite su DAZN e Sky

Il campionato sarà trasmesso interamente su DAZN, mentre tre partite per ogni giornata andranno in co-esclusiva anche su Sky e NOW. Gli incontri proposti da Sky saranno disponibili in streaming tramite l'app Sky Go, dedicata agli abbonati, accessibile da smartphone, tablet o direttamente da PC attraverso i principali browser.

Le partite su DAZN possono essere seguite comodamente tramite l'app disponibile sulla maggior parte degli Smart TV o in TV con dispositivi come Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox. Il servizio è accessibile anche da computer, collegandosi al sito ufficiale tramite i principali browser, oppure da smartphone e tablet scaricando l'app per Android e iOS. Inoltre, gli abbonati Sky Q trovano l'app DAZN già integrata nella sezione 'App'.