Uomini e Donne: Matteo Stratoti attacca Sara dopo la rottura con Alessio

Dopo la fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca, Matteo Stratoti torna a parlare e lancia frecciate che fanno discutere i fan di Uomini e Donne.

La rottura tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca continua a far parlare i fan di Uomini e Donne. A intervenire questa volta è Matteo Stratoti, ex corteggiatore e non scelta della tronista, che con alcune dichiarazioni social sembra togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Le sue parole, arrivate poco dopo la fine della relazione tra Sara e Alessio, hanno subito acceso il dibattito tra i telespettatori del dating show di Maria De Filippi.

La fine della relazione tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca dopo il programma

Come spesso accade ai protagonisti delle ultime stagioni del Trono Classico, anche la storia tra Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca non ha retto alla distanza dalla tv. Nonostante l'idea iniziale di convivere e costruire qualcosa insieme, la coppia si è separata poche settimane dopo la fine delle registrazioni. Una dinamica ormai ricorrente che conferma quanto sia difficile trasformare un legame nato in televisione in una relazione stabile nella vita reale.

Le parole di Matteo Stratoti: tra delusione e frecciate

A commentare la fine della relazione è intervenuto anche Matteo Stratoti, la "non scelta" di Sara. Le sue dichiarazioni hanno lasciato trasparire una malcelata soddisfazione per l'epilogo della storia. "Tante volte si giudica il libro dalla copertina, quindi una persona magari ti sembra in un modo perché comunque si mostra per quello che è realmente, però finisce lì. Il lato peggiore ormai l'ha fatto vedere, è quello. Tante persone nella vita invece si nascondono e, quando si nascondono, sono persone subdole: non le vedi, non vedi il marcio, non vedi il falso. E poi vengono fuori dopo."

Sara Gaudenzi e Alessio Rubeca

Matteo Stratoti e il possibile futuro a Temptation Island

Secondo alcune indiscrezioni, Matteo Stratoti potrebbe essere tra i volti della nuova stagione di Temptation Island nel ruolo di tentatore. Lo stesso ex corteggiatore, in una precedente intervista a Witty TV, aveva raccontato il suo stato d'animo dopo la mancata scelta: "Sono arrabbiato, mi sono sentito preso in giro... continuo a mettermi in gioco ma finisco sempre per sbagliare".

Il racconto di Sara Gaudenzi: dubbi e ferite dopo la rottura

Anche Sara Gaudenzi aveva parlato della fine della relazione con Alessio Rubeca, lasciando emergere l'amarezza dell'epilogo: "non so se mi abbia tradita o no. So solo che abbiamo litigato e poi è sparito per giorni". Parole che raccontano un finale tutt'altro che sereno, mettendo definitivamente fine a una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e conclusa tra silenzi, distanza e incomprensioni.