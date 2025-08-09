La Promessa anticipazioni 10 agosto: Curro parla con Julia, Don Lorenzo si prende la rivincita su Ayala

La Promessa torna domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap spagnola, disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e ruota attorno alla vita nel palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Don Lorenzo si vendica di Ayala.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Maria Fernandez, dopo una notte a casa di Jana, sogna un mondo capovolto, dove i ruoli sociali sono invertiti: i servitori sono nobili e i veri nobili vivono come domestici. In questo scenario, Maria è figlia di Don Rómulo, potente marchese de Luján, e di Petra. La tensione regna nella villa per l'arrivo delle sorelle di Rómulo, Candela e Simona, che gli hanno prestato una grossa somma per salvare La Promessa.

In cambio, l'uomo ha segretamente promesso la mano di Maria al marchese de Lugarda, senza dirlo a lei né alla moglie. Mentre Catalina, cameriera di Petra, trama per scalzare la governante Cruz, Maria si avvicina a Manuel, giovane valletto fedele alla casa, con cui condivide un bacio appassionato, preludio di un amore proibito.

Maria Fernandez interpretata da Sara Molina

Anticipazioni de La Promessa: Le minacce di Ayala cadono nel vuoto

Nella prossima puntata i colpi di scena non mancheranno. Maria, dopo il sogno inquietante, si sveglia urlando, facendo preoccupare Jana. La loro conversazione viene bruscamente interrotta da passi in lontananza e da un bussare alla porta: è Petra. La governante potrebbe scoprire che Maria ha infranto l'etichetta dormendo al piano dei nobili, rimanendo nella camera di Jana.

Entrata nella stanza della fidanzata del marchesino, Petra trova un'uniforme da cameriera appoggiata su una sedia. Convinta che appartenga a Jana, tenta di portarla via, ma la ragazza la persuade a lasciarla lì, come ricordo. Intanto, Don Lorenzo si prende la sua rivincita su Ayala, vantandosi di averlo "distrutto". Ignacio, invece, torna a minacciare il conte, senza però ottenere alcun risultato concreto.

Il momento più delicato arriva con Curro, che decide di essere sincero con Julia: non è innamorato di lei e non potrà mai provare un sentimento d'amore nei suoi confronti. Una confessione che mette in discussione il loro matrimonio, al quale il giovane aveva detto sì solo dopo le pressioni di Lorenzo e José Juan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: nel suo strano sogno, Maria riceve una dichiarazione d'amore da Manue