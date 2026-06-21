La Promessa anticipazioni 22 giugno: Curro resiste a Cristóbal, Catalina sfida il Barone

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 22 giugno, il Palazzo si ritrova al centro di nuove tensioni. Don Cristóbal intensifica il suo controllo e cerca di manipolare Curro per ottenere informazioni sulla servitù, ma il giovane resiste con fermezza. Sul fronte opposto, Catalina decide di agire in modo autonomo e sfida ancora una volta il potente Barone de Valladares, mettendo a rischio gli equilibri già fragili della famiglia e scatenando nuove conseguenze imprevedibili.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo l'intervento del Generale Fuentes per interrogare Don Lorenzo per frode militare, Angela è furiosa con Curro. La ragazza lo accusa di aver agito male e si sente in grave pericolo: è certa che il Capitano e Leocadia capiranno che è stata lei, sfruttando il suo ruolo di segretaria, a passare le informazioni per incastrarlo. Manuel affronta Leocadia, colpevole di avergli nascosto la chiamata di Don Pedro Farré sul successo del motore. La nobildonna finge di non aver capito l'importanza della notizia. Il Marchesino, furioso, annulla la vendita delle quote.

Mentre Lope soffre nel ruolo di valletto, Vera vive un profondo dramma interiore: la nostalgia della madre Amalia e del fratello Federico la spinge a voler tornare dai De Carril. La ragazza appare così distratta sul lavoro che Teresa e lo stesso Lope si accorgono del suo malessere. Il giovane cuoco tenta di starle vicino, terrorizzato dall'idea che Vera possa fare le valigie e abbandonare per sempre la tenuta.

Martina e Angela

La Promessa anticipazioni: Cristóbal tenta di usare Curro come spia!

La dittatura di Don Cristóbal ha bisogno di occhi e orecchie. Consapevole delle tensioni che muovono il Palazzo, il viscido maggiordomo si avvicina a Curro e cerca di ottenere con l'inganno delle informazioni preziose sui domestici. Tuttavia, Curro non si sbilancia affatto: fedele agli uomini e alle donne della servitù che lo hanno sempre protetto, il giovane sostiene fermamente di non sapere assolutamente nulla sullo staff, lasciando Cristóbal a mani vuote.

Catalina sfida ancora il Barone e Adriano perde la testa

Nonostante il rapporto con Adriano si stia incrinando per la testardaggine di Catalina, la marchesina decide di non abbassare la guardia contro i 27 nobili reazionari. Senza consultare nessuno, tantomeno suo marito, Catalina fa l'azzardo di chiamare direttamente il Barone de Valladares, decisa ad affrontarlo di nuovo per le minacce ricevute e per il boicottaggio contro la piccola Raffaella.

Questa iniziativa isolata fa saltare definitivamente i nervi al marito. L'azione di Catalina fa infuriare Adriano per l'ennesima volta: il ragazzo vede in questa telefonata un atto di pura incoscienza che rischia di esporre nuovamente la loro famiglia alle ritorsioni del Barone.

Martina chiede aiuto ad Angela

Dopo la rottura netta con Catalina, Martina si ritrova isolata. Consapevole di non poter gestire da sola le complesse questioni legali, Martina si rivolge ad Angela per chiederle consigli strategici su come gestire la divisione della sua parte de La Promessa. Una mossa che segna la rottura definitiva con il resto dei Luján.