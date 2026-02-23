La Promessa anticipazioni 24 febbraio, Eugenia scopre tutto: Curro umiliato da Alonso!

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Pia affronta Emilia per scoprire i segreti che la legano a Don Romulo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il destino del progetto aeronautico di Manuel e Toño subisce una virata improvvisa. Quando tutto sembrava perduto a causa del rifiuto delle banche, il Sergente Burdina interviene restituendo la cauzione versata per Don Romulo. Sul fronte matrimoniale, Don Alonso sceglie la via del compromesso: il matrimonio tra Catalina e Adriano si farà, ma in totale segretezza per non indispettire la Corona E Catalina chiede alla cuoca Simona di accompagnarla all'altare.

Nel frattempo, Petra mostra un lato inedito di sé: grazie alla sua intercessione, la giovane Alicia ottiene il posto in panetteria, iniziando una nuova vita lontano dalla miseria. Infine, la tensione sale a palazzo con l'arrivo di Eugenia. La donna non si lascia intimidire da Leocadia, criticando apertamente la sua presenza negli appartamenti che furono di Cruz e sfidando l'autorità della "benefattrice".

Emilia Suárez è interpretata da Arantxa Aranguren

La Promessa anticipazioni: Pia chiede a Emilia la verità sul passato con Romulo

Il mistero che avvolge la nuova infermiera, Emilia, è ormai diventato l'argomento principale tra la servitù. Pia, preoccupata per l'evidente agitazione di Don Romulo, decide di rompere gli indugi e affrontare direttamente la donna. A differenza di quanto sperato dal maggiordomo, Emilia non ha alcuna intenzione di nascondersi: si mostra anzi entusiasta di rivelare a Pia ogni dettaglio della loro passata relazione sentimentale.

Eugenia scopre l'inganno: Curro è stato degradato!

Nonostante i tentativi di Don Alonso di mantenere la messinscena, Eugenia ha gli occhi aperti. Nota subito che Curro non indossa più i suoi abiti nobiliari ma la livrea da valletto e pretende spiegazioni. Messo alle strette, l'ex baronetto le confessa l'amara verità: ha scoperto di essere il figlio biologico di Don Alonso e questo scandalo ha spinto il Marchese a declassarlo a semplice servo per proteggere il titolo di famiglia.

Guerra aperta: Eugenia sfida il Marchese

La reazione di Eugenia è un misto di dolore e rabbia cieca. Sconvolta dal trattamento riservato a quello che ha sempre considerato suo figlio, la donna decide di non restare a guardare. Nonostante la sua fragile salute mentale, Eugenia è pronta a un faccia a faccia di fuoco con Don Alonso per chiedergli conto di un comportamento che ritiene ignobile e codardo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ricardo dice a Romulo di essersi recato da Ana