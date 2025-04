La Promessa, anticipazioni 23 aprile: Virtudes sta per lasciare la tenuta con Adolfo

Al centro della puntata de La Promessa in onda mercoledì 23 aprile ci sarà Virtudes, che è ormai pronta a lasciare la tenuta in compagnia di suo figlio Adolfo.

La puntata de La Promessa di mercoledì 23 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Manuel e Jana si prendono cura di Pia. Nel frattempo, Virtudes ha finalmente ritrovato Adolfo e i due sono pronti a lasciare definitivamente la tenuta. Maria e Salvador si parlano a cuore aperto, ammettendo tutti i dubbi legati al loro matrimonio. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto della puntata precedente

Nella scorsa puntata de La Promessa, Manuel preme per accelerare i tempi e sposarsi il prima possibile con Jana. La cameriera, però, gli chiede di tenere segreto il loro progetto fino al giorno delle nozze, in quanto teme che qualcuno possa mettersi in mezzo impedendo il matrimonio.

Pelayo, nel frattempo, è pronto a tornare alla tenuta e Martina accetta di partecipare alla merenda di beneficienza della duchessa De Cerenzuelos. Lorenzo e Cruz sono certi che Ayala non sia davvero innamorato di Margarita e Petra minaccia il conte, dicendogli di stare molto attento perché se lei parlerà raccontando tutta la verità, per lui sarà la fine.

Anticipazioni de La Promessa: Cruz lascia Don Alonso

Cruz

Manuel e Jana si prendono cura di Pia, che si trova nella capanna di Ramona. Virtudes è riuscita finalmente a riavere Adolfo ed è pronta a lasciare la tenuta. Intanto, Manuel vuole affrontare Gregorio per mettere definitivamente la parola fine alla situazione che si è creata intorno a Pia.

Maria e Salvador si confrontano e rivelano di avere grossi dubbi sul loro matrimonio. Inoltre, Salvador deve confessare anche un'altra novità importante. Teresa torna alla tenuta, mentre Cruz è furiosa con Don Alonso e rivela di volerlo lasciare. Il loro matrimonio sarà solo di facciata.