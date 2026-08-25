La Promessa anticipazioni 24 agosto: María nasconde chi è il padre del bambino

Le anticipazioni de La Promessa del 24 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano un momento particolarmente delicato per María Fernández. La giovane cameriera ha confessato di essere incinta a Pía e Padre Samuel, ma ha scelto di non rivelare chi sia il padre del bambino. Mentre María cerca di affrontare la gravidanza e le conseguenze della sua situazione, Pía le offre il proprio sostegno. Intanto alla tenuta Petra torna a prendere il controllo della servitù e Lope si ritrova alle prese con un misterioso furto.

La promessa anticipazioni: María confessa la gravidanza ma nasconde l'identità del padre

Messa alle strette dai sintomi, María Fernández ha infine confessato la verità a Pía e a Padre Samuel, ammettendo di essere incinta. La cameriera, tuttavia, sceglie di non rivelare per il momento chi sia il padre del bambino e si ritrova a vivere una profonda crisi personale.

Trovandosi sola e senza certezze sul futuro, la ragazza inizia a valutare tutte le opzioni possibili, compresa la sofferta decisione di interrompere la gravidanza. Di fronte a tanta angoscia, Pía dimostra ancora una volta grande umanità e materna comprensione, rassicurando María che le rimarrà sempre accanto e la sosterrà con fermezza, qualunque sia la decisione finale che sceglierà di prendere.

Petra è interpretata da Marga Martínez

Petra torna al comando della servitù dopo la malattia

Dopo aver superato la grave infezione, Petra torna ufficialmente in servizio e riprende con pugno di ferro il controllo di tutta la servitù de La Promessa. Ai piani alti, la tensione resta altissima: Angela e il nuovo arrivato Beltrán continuano a scontrarsi continuamente, rende complicato il piano di nozze combinato per sottrarla al Capitano Lorenzo.

Lope indaga sul furto della sua ricetta

Tra la servitù, la gioia di Lope per il completamento del suo primo libro di ricette si trasforma subito in rabbia: Curro scopre infatti che una delle preparazioni del cuoco è stata appena pubblicata a nome di un misterioso pseudonimo, "Madame Cocotte" su un giornale. Determinato a difendere il suo lavoro, Lope avvia un'indagine interna per scoprire chi sia il ladro che gli ha sottratto la ricetta.