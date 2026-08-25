La Promessa anticipazioni 24 agosto: María nasconde chi è il padre del bambino

María Fernández confessa di essere incinta ma decide di mantenere il segreto sull'identità del padre. Intanto Petra torna al comando della servitù e Lope indaga sulla ricetta rubata.

Maria e Pia
NOTIZIA di 25/08/2026

Le anticipazioni de La Promessa del 24 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano un momento particolarmente delicato per María Fernández. La giovane cameriera ha confessato di essere incinta a Pía e Padre Samuel, ma ha scelto di non rivelare chi sia il padre del bambino. Mentre María cerca di affrontare la gravidanza e le conseguenze della sua situazione, Pía le offre il proprio sostegno. Intanto alla tenuta Petra torna a prendere il controllo della servitù e Lope si ritrova alle prese con un misterioso furto.

La promessa anticipazioni: María confessa la gravidanza ma nasconde l'identità del padre

Messa alle strette dai sintomi, María Fernández ha infine confessato la verità a Pía e a Padre Samuel, ammettendo di essere incinta. La cameriera, tuttavia, sceglie di non rivelare per il momento chi sia il padre del bambino e si ritrova a vivere una profonda crisi personale.

Trovandosi sola e senza certezze sul futuro, la ragazza inizia a valutare tutte le opzioni possibili, compresa la sofferta decisione di interrompere la gravidanza. Di fronte a tanta angoscia, Pía dimostra ancora una volta grande umanità e materna comprensione, rassicurando María che le rimarrà sempre accanto e la sosterrà con fermezza, qualunque sia la decisione finale che sceglierà di prendere.

La Promessa Petra
Petra è interpretata da Marga Martínez

Petra torna al comando della servitù dopo la malattia

Dopo aver superato la grave infezione, Petra torna ufficialmente in servizio e riprende con pugno di ferro il controllo di tutta la servitù de La Promessa. Ai piani alti, la tensione resta altissima: Angela e il nuovo arrivato Beltrán continuano a scontrarsi continuamente, rende complicato il piano di nozze combinato per sottrarla al Capitano Lorenzo.

La Promessa anticipazioni 25 agosto: Enora rivela perché ha rubato i progetti La Promessa anticipazioni 25 agosto: Enora rivela perché ha rubato i progetti

Lope indaga sul furto della sua ricetta

Tra la servitù, la gioia di Lope per il completamento del suo primo libro di ricette si trasforma subito in rabbia: Curro scopre infatti che una delle preparazioni del cuoco è stata appena pubblicata a nome di un misterioso pseudonimo, "Madame Cocotte" su un giornale. Determinato a difendere il suo lavoro, Lope avvia un'indagine interna per scoprire chi sia il ladro che gli ha sottratto la ricetta.

Aggiungici come fonte preferita su Google