La Promessa, anticipazioni 24 agosto: Cruz mette Jana sotto pressione, Pia e Don Ricardo si riavvicinano

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria punita da Petra riceve il sostegno di Romulo e di Padre Samuel.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il piano di Cruz resta avvolto nel mistero, ma è chiaro che la marchesa non si arrenda all'idea che Jana sposi Manuel. Per questo ha organizzato una festa di fidanzamento con i nobili del circondario e insiste che sia proprio Jana a compilare la lista degli invitati. L'ex cameriera, però, è titubante: nonostante le lezioni di buone maniere impartite da Ros, teme che qualcosa possa andare storto.

Intanto, Donna Petra punisce Maria imponendole un mese senza riposo, dopo che la ragazza aveva saltato i turni per aiutare padre Samuel e i poveri. Per la governante, la carità non può ostacolare i doveri della tenuta. Nel frattempo, Catalina soffre ancora per l'abbandono di Pelayo, mentre gli uomini complottano vendetta.

La signora Ros interpretata da Gemma Brio

Anticipazioni de La Promessa: Jana affronta Josè Juan e Lorenzo

Marcelo confida alla sorella Teresa che alla tenuta è arrivata una persona che conosce il suo segreto e che potrebbe metterlo seriamente nei guai. La rivelazione sconvolge Teresa, ma la donna non si lascia intimorire e promette al fratello che farà di tutto per proteggerlo. Intanto il pressing di Cruz su Jana inizia a dare i suoi frutti.

La marchesa, da un lato, finge di aver accettato che l'ex cameriera sia la fidanzata di Manuel, dall'altro non perde occasione per metterla sotto pressione con continue richieste in vista della grande festa, durante la quale il marchesino presenterà ufficialmente la sua nuova fidanzata all'aristocrazia. Nel frattempo, Maria viene punita da Petra per aver aiutato Padre Samuel con i bisognosi, nonostante la ragazza avesse chiesto e ottenuto il permesso da Romulo.

Proprio quest'ultimo affronta duramente la governante, mentre lo stesso Padre Samuel interviene a difesa della giovane Fernández. In un'altra zona della tenuta, Jana si trova a fronteggiare José Juan e Lorenzo, che stanno complottando per farla sposare con Curro. L'ex fidanzata del povero Paco, però, ribadisce con fermezza che solo lei potrà decidere chi sarà l'uomo da portare all'altare.

José Juan (Jorge Pobes)

Nel mondo della servitù, invece, arriva il tanto atteso riavvicinamento tra Pia e Don Ricardo: l'uomo chiede alla cameriera personale di Cruz di poter parlare con lei in disparte e le confessa di aver finalmente deciso di lasciarsi il passato alle spalle. Intanto un nuova pace viene sancita alla tenuta.

Qualche giorno prima, per compiacere Cruz e la signora Ros - che le sta insegnando le regole di bon ton Jana aveva trattato con freddezza Maria . La giovane Fernández, profondamente ferita da quell'atteggiamento, riesce infine a parlare con la futura marchesina grazie anche all'intervento di Teresa: il chiarimento si conclude in un abbraccio sincero che segna la riconciliazione tra le due.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria è arrabbiata con Jana per il suo comportamento