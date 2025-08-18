La Promessa anticipazioni 19 agosto: Curro svela a Martina la verità sulle sue origini

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Martina è sconvolta dalla rivelazione di Curro. Ricardo e Romulo decidono di mantenere un segreto familiare

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata:

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Dopo aver scoperto che Pia è stata nominata cameriera personale di Cruz, Petra, profondamente sconvolta, corre a sfogarsi con Santos, l'unico confidente fidato della governante. Nel frattempo, Petra aveva già informato la marchesa che Maria aveva dormito nella stanza di Jana. La Marchesa decide di sfruttare la situazione a suo vantaggio e licenzia immediatamente Maria.

Sconvolta, Maria implora Jana di intercedere per lei e farla riassumere. La futura marchesina affronta Cruz, che sorprendentemente accetta di reintegrare Maria, ma detta una condizione: Jana non deve avere più contatti con la servitù. Con dolore, la giovane accetta, consapevole che solo così Maria potrà tornare al suo lavoro.

Anticipazioni de La Promessa: Marcelo spiega a Teresa che qualcuno conosce il suo crimine

Cruz riassumerà Maria solo se Jana romperà definitivamente qualsiasi legame con i membri della servitù. L'ex cameriera è costretta ad accettare il compromesso per salvare il posto della sua amica, ma la marchesa non si accontenta. Pretende infatti che nessuno venga a conoscenza dell'accordo e che Jana mantenga un atteggiamento freddo e distaccato.

Jana deve arrivare perfino a ferire i suoi ex colleghi pur di mantenere il segreto. Nel frattempo, la Expósito continua le lezioni di buone maniere con la signora Ros, che, considerando i progressi della sua allieva, non vuole che si rilassi e non smette di metterla in guardia contro le macchinazioni di Cruz.

Curro, invece, trova il coraggio di confessare a Martina tutta la verità sulle sue origini: il ragazzo le racconta del suo passato e le rivela di essere il figlio illegittimo di Alonso. Inoltre, le spiega che Jana è sua sorella e che i due si sono ritrovati dopo anni di dolorosa separazione.

Martina resta sconvolta dalla rivelazione, ma per amore della cugina Catalina decide di non pensarci troppo e di concentrarsi sulle imminenti nozze della marchesina con Pelayo. Intanto, Marcelo confida a Teresa che qualcuno alla tenuta conosce il crimine che lo ha costretto a vivere nascosto. Ricardo rivela a Romulo il vero legame di parentela che unisce i due camerieri, e insieme decidono di mantenere il silenzio.