La Promessa anticipazioni 23 novembre: Padre Samuel svela a Maria le sue origini e le dichiara il suo amore

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Maria rimane sconvolta quando scopre che il giovane parroco assomiglia incredibilmente al duca di Windsor Heim.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Manuel percepisce suo padre sempre più distante dopo le recenti discussioni: teme che Don Alonso voglia escluderlo dalla sua vita, soprattutto perché ha sostenuto Catalina nella proposta alternativa per salvare la tenuta. Intanto Ana, dopo aver trovato lavoro in una panetteria di Luján, decide di trasferirsi nella pensione nella stanza lasciata libera da Lourditas.

Ricardo la aiuta nel trasloco, ma questo allarma Pia, convinta che Don Ricardo voglia dare un'altra possibilità alla moglie, dimenticando la loro relazione. Don Rómulo la rassicura: Ricardo non intende perdonare Ana per aver abbandonato lui e Santos. Curro torna alla tenuta con Ramona, pronta a rivelare a Jana segreti su Dolores. Cruz tenta di impedirlo, ma scopre con rabbia che Manuel ha permesso l'incontro nonostante il suo divieto.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

La Promessa anticipazioni: Jana, spinta da Dolores, cerca risposte da Leocadia sul destino della madre

Pochi giorni fa padre Samuel ha parlato a cuore aperto con Maria, rivelandole un segreto che nessuno a Luján conosce e che desidera rimanga tale. Le ha confessato di non essere cresciuto nella povertà, come aveva sempre raccontato, né di aver sofferto la fame al punto da essere spinto alla vocazione religiosa.

La verità è ben diversa: Samuel è il figlio del duca di Windsorheim. In un primo momento Maria fatica a credergli, ma quando si imbatte in un giornale con la foto del duca e nota l'incredibile somiglianza con il giovane parroco, capisce che Samuel ha detto la verità. Poco dopo, l'uomo le fa un'altra rivelazione: si è innamorato di lei.

Nel frattempo Pia continua a confidarsi con Rómulo riguardo alle sue paure sul rapporto tra Ricardo e Ana, e il maggiordomo non smette di rassicurarla. Ricardo, infatti, spiega Rómulo, si sta comportando bene con la moglie per non deludere Santos, sperando così di recuperare anche il rapporto con suo figlio.

Ana interpretata da Melania Cruz

Intanto Jana, seguendo il consiglio di Dolores, cerca un confronto con Leocadia nella speranza che la donna possa aiutarla a ricostruire i tasselli mancanti e a comprendere finalmente cosa sia accaduto a sua madre, Dolores, e come tutta la vicenda si colleghi alla stanza segreta e al passato che ancora la tormenta.