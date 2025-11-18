La Promessa anticipazioni 19 novembre: Maria scopre che Samuel le ha mentito da sempre

La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Lope prepara un pranzo speciale grazie all'abilità di cacciatore di Marcelo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Catalina, dopo il recente malore, ha scoperto di essere incinta di due gemelli e che la gravidanza è a rischio. Costretta al riposo, non può però ignorare le difficoltà economiche della tenuta: è convinta che ampliare le coltivazioni sia la soluzione migliore. Don Alonso, invece, vuole vendere parte delle terre per ottenere la liquidità necessaria a coprire i debiti del palazzo dei marchesi di Luján.

Determinato a raggiungere il suo obiettivo, Alonso cerca di approfittare delle fragilità di Martina. Prima lui e Cruz hanno tentato di ingannarla, ma Ángela ha sventato il piano. Poi hanno fatto arrivare Jacobo, il nuovo fidanzato di Martina, con un duplice scopo: convincerla a vendere le terre o sposarla rapidamente, così da poter decidere lui stesso della proprietà.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

La Promessa anticipazioni, Manuel affronta Cruz: tensione altissima tra madre e figlio

Samuel confessa a Maria di essere il figlio del duca di Windsorheim, ma lei non riesce a credergli. In precedenza, infatti, il parroco aveva raccontato di aver scelto di diventare prete per sfuggire alla miseria; per questo, per la cameriera risulta difficile dare credito alle sue parole. Nel frattempo, Manuel decide di affrontare Cruz e chiederle conto di ciò che ha detto a sua moglie durante il litigio, soprattutto se sia vero che le abbia confidato di non volere il bambino in arrivo.

Intanto, tra le donne della servitù scoppia l'ennesima discussione: Petra e Candela pensano che Pia debba smetterla di frequentare Ricardo, ricordandole che il maggiordomo è un uomo sposato. Anche Santos diventa motivo di tensione: Petra continua a essere preoccupata, convinta che Ana stia facendo di tutto per allontanarlo da lei.

Come conseguenza della crisi economica dei marchesi, le derrate in cucina continuano a diminuire, rendendo difficile per i servitori preparare un pasto decente. Per questo, quando Marcelo riesce a catturare due conigli, la notizia viene accolta come una festa. Grazie a lui, Lope può finalmente cucinare un pranzo sostanzioso per tutti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Manuel e suo padre chiacchierano sulla loro situazione attuale.