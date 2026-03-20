La Promessa anticipazioni 21 marzo: Il duca Lisandro umilia Martina e smaschera Curro

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: il soggiorno forzato del consigliere del Re si trasforma in un campo di battaglia dove l'onore della famiglia viene calpestato.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Un imprevisto automobilistico costringe il potente Duca de Carvajal y Cifuentes, intimo consigliere del Re, a chiedere ospitalità ai Luján. La sua presenza getta Don Alonso e Leocadia nel panico: il giudizio dell'illustre ospite potrebbe decretare la salvezza o la rovina definitiva del marchesato. Due segreti esplosivi minacciano l'onore della famiglia. Il primo riguarda Curro: nonostante l'ordine reale di allontanamento, il giovane è tornato a palazzo nelle vesti di semplice valletto. Se venisse riconosciuto, lo scandalo sarebbe inevitabile.

Il secondo, ancora più pericoloso, coinvolge Catalina: la marchesina vive alla tenuta con il marito Adriano, un umile mezzadro, e i loro due gemelli. Per la Corona, tale unione è inammissibile. Alonso e Leocadia sono costretti a una tregua forzata, imponendo a parenti e servitù un silenzio assoluto, sotto la minaccia di punizioni esemplari. Adriano, i bambini e la vera identità di Curro devono sparire nell'ombra: un solo passo falso davanti al Duca significherebbe la fine dei Luján.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

La Promessa anticipazioni: Lisandro attacca Martina

Il Duca Lisandro de Carvajal y Cifuentes non perde occasione per dimostrare la sua arroganza. Durante un momento di convivialità, il nobile mette Martina con le spalle al muro, provocandola crudelmente: riapre la ferita del matrimonio fallito con suo figlio Antonio e critica aspramente il nuovo legame della giovane con Jacobo. Per il Duca, Martina è una donna che ha tradito il lignaggio, e non esita a umiliarla davanti ai presenti.

Il nobile smaschera il "valletto": Curro nel mirino

Curro, che assiste di nascosto all'offesa subita da Martina, non riesce a trattenersi. Dimenticando gli ordini di Alonso, interviene per difenderla fingendosi un semplice cameriere. Tuttavia, il Duca Lisandro ha la vista lunga: riconosce immediatamente il giovane e lo smaschera con disprezzo. L'umiliazione è totale: il Duca lascia intendere chiaramente che il Re di Spagna non gradirebbe sapere che il figlio illegittimo di Don Alonso è tornato alla tenuta.

Don Alonso interpretato da Manuel Regueiro

L'ordine di Alonso: scuse forzate per salvare la tenuta

Terrorizzato dalle possibili conseguenze politiche e dal rischio di perdere il favore della Corona, Don Alonso reagisce con il pugno di ferro. Temendo che Lisandro dia seguito al suo ricatto informando il Sovrano, il Marchese impone a Curro un'azione degradante: deve scusarsi immediatamente e formalmente con il Duca. Curro si ritrova così costretto a chinare il capo davanti all'uomo che lo ha insultato davanti a tutti.

L'ossessione di Eugenia: resa dei conti con Cruz

Nel frattempo, Eugenia non accenna a darsi pace. La donna continua a fare pressioni su Alonso affinché le permetta di recarsi in carcere. Il suo non è un desiderio di conforto: Eugenia ribadisce con forza di voler affrontare la sorella Cruz di persona, per guardarla negli occhi e avere con la Marchesa un chiarimento definitivo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Leocadia parla con il Marchese sulla situazione di Eugenia.