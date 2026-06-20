La Promessa anticipazioni 21 giugno: Angela accusa Curro e Manuel blocca Leocadia

Angela è furiosa con Curro dopo l'intervento del Generale Fuentes che apre nuovi rischi per tutti. Manuel smaschera le ambiguità di Leocadia e blocca la vendita delle quote, cambiando gli equilibri a Palazzo.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 21 giugno, la tensione a Palazzo raggiunge un punto di rottura. Dopo l'intervento del Generale Fuentes, Angela perde completamente il controllo e si scaglia contro Curro, accusandolo di averla messa in una posizione pericolosa. Nel frattempo, Manuel scopre le ambiguità di Leocadia e, sempre più diffidente, decide di bloccare la vendita delle quote.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il clima attorno al dipinto di Cruz diventa insostenibile. Di notte, in un atto di rabbia liberatoria, Curro sfregia il quadro in modo irreparabile. Il giorno dopo il ragazzo confessa il gesto, legato al dolore per l'omicidio di Jana; Don Alonso, comprendendo la sua sofferenza, decide di perdonarlo. Nel frattempo, l'invito al Generale Fuentes dà i suoi frutti: l'ufficiale interroga Don Lorenzo per l'accusa di aver frodato l'esercito. Il Capitano capisce subito che dietro la trappola ci sono Curro e Angela.

Manuel intuisce l'inganno di Leocadia e Pedro Farré sulla telefonata degli investitori. Per tutelare la sua invenzione, il Marchesino riprende le trattative con la nobildonna, mostrando però forti dubbi sulla cessione delle quote. Nel frattempo, Toño ed Enora si fidanzano ufficialmente, notizia che non rallegra particolarmente Manuel. Le cameriere mettono in guardia Simona, la quale però si rivela felicissima: Toño non è sposato con Norberta ed è un uomo libero. Quando la cuoca chiede spiegazioni, il figlio preferisce non sbilanciarsi prima del viaggio alla fiera di Luján. Infine, Vera si sente divisa tra il supporto a Lope, distrutto dal ruolo di lacchè, e il desiderio di ritrovare la sua famiglia d'origine.

Manuel e Leocadia

La Promessa anticipazioni: Angela furiosa con Curro

Dopo l'intervento del Generale Fuentes, per interrogare Don Lorenzo per frode militare, Angela è letteralmente furiosa contro Curro, accusandolo di non aver agito come avrebbe dovuto. La ragazza si sente in grave pericolo perché il Capitano e Leocadia capiranno che lei, grazie al suo ruolo di segretaria di Lorenzo, ha aiutato Curro.

Manuel blocca la vendita a Leocadia!

Il velo di segreti attorno alla telefonata degli investitori viene finalmente squarciato. Manuel è pieno di rabbia verso Leocadia, colpevole di avergli nascosto la cruciale chiamata di Don Pedro Farré sul successo del motore. Messa con le spalle al muro dal giovane Luján, la signora finge spudoratamente di non aver capito l'importanza della cosa, cercando di passare per un'innocente distratta. Questo patetico tentativo di manipolazione non fa presa sul Marchesino.

Al contrario, di fronte a tanta falsità, il ragazzo si fida ancora meno di lei e prende una decisione drastica: annulla temporaneamente la firma prevista per venderle le quote della sua impresa. Il sogno di Leocadia di scippargli il prototipo sfuma a un passo dal traguardo, e Manuel è pronto a trovare nuovi investitori con l'aiuto di Enora.

Il bivio di Vera: l'addio a Lope per tornare dai De Carril?

Mentre Lope affronta le sue personali sofferenze come valletto lontano dai fornelli, Vera è profondamente tormentata dal desiderio di rivedere la sua famiglia d'origine. La ragazza sentirà sempre più forte e dolorosa la nostalgia di sua madre Amalia e di suo fratello Federico.

Questo dramma interiore si riflette pesantemente sul lavoro a Palazzo. Teresa e lo stesso Lope si accorgono subito che Vera non è più minimamente concentrata sui suoi doveri di cameriera, commettendo distrazioni insolite e mostrando una testa costantemente altrove. Lope cercherà di starle vicino, ma il timore che Vera possa fare le valigie da un momento all'altro per tornare da Amalia e Federico diventa una spaventosa realtà.