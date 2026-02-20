La Promessa anticipazioni 21 febbraio: Eugenia accusa Don Lorenzo, Curro giura vendetta

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola, Eugenia torna e accusa Don Lorenzo di averla fatta rinchiudere. Curro giura vendetta e di proteggerla.

La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Adriano accetta di spostare Catalina in gran segreto,

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Leocadia convince Don Alonso a ritrattare il consenso pubblico alle nozze tra Catalina e il mezzadro Adriano. Il Marchese propone alla figlia un matrimonio segreto per salvare le apparenze, ma Catalina respinge con sdegno l'ipocrita offerta, decisa a vivere il suo amore alla luce del sole. Parallelamente, Don Lorenzo vive ore di pura ansia: il ritorno di Eugenia è un incubo, soprattutto perché la donna appare lucida e rinvigorita grazie alle cure finanziate dal suo rivale, il Conte Ayala.

Il Capitano teme che la moglie possa parlare troppo e trama per rispedirla immediatamente in sanatorio. Non c'è tregua nemmeno tra la servitù: l'insolita agitazione di Don Romulo dopo l'incontro con l'infermiera Emilia alimenta pettegolezzi incessanti. Il passato sentimentale tra i due è ormai sulla bocca di tutti, minando la leggendaria autorità del maggiordomo. Tra segreti svelati e ricatti morali, l'equilibrio della tenuta è sempre più precario.

Eugenia e Curro

La Promessa anticipazioni, Il calvario di Eugenia: Lorenzo ha le ore contate?

Il ritorno di Eugenia porta una verità agghiacciante. Grazie alle cure pagate dal Conte Ayala, la donna è lucida e lancia accuse pesantissime: è stato suo marito, Don Lorenzo, a farla rinchiudere in manicomio dopo anni di atroci maltrattamenti. Curro, sconvolto dal racconto della madre adottiva, giura vendetta: d'ora in poi sarà lui il suo scudo e non permetterà al Capitano di torcerle un solo capello.

Catalina e Adriano: un amore tra compromessi e orgoglio

Il fronte sentimentale è in pieno caos. Sotto la pressione di Leocadia, spaventata da un nuovo scandalo sociale, Don Alonso ha ritrattato il consenso alle nozze tra Catalina e Adriano. La proposta del Marchese è umiliante: sposarsi in segreto. Se Catalina rifiuta con sdegno, Adriano la lascia senza parole: il mezzadro, pur di diventare suo marito e dare un padre ai figli, sarebbe disposto ad accettare anche l'ombra di un matrimonio clandestino.

Manuel tra il fallimento e l'offerta di Leocadia

All'hangar, Manuel riceve un duro colpo: la banca ha negato il prestito per i motori. È Toño a dare una nuova speranza, suggerendo di recuperare i macchinari da una fabbrica in disuso. Mentre i due pianificano la mossa, Leocadia interviene a sorpresa offrendosi di finanziare l'intero progetto. Ma la reazione di Alonso è gelida: il Marchese rifiuta categoricamente l'aiuto della donna.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Curro e Pia continuano ad indagare per scoprire l'assassino di Jana.