Quarta Repubblica stasera su Rete 4: Garlasco e la tragedia di Crans-Montana

Questa sera, lunedì 4 maggio, torna in prima serata alle 21:30 circa su Retequattro l'appuntamento con Quarta Repubblica, il programma condotto da Nicola Porro. Al centro della puntata il caso Minetti e nuove rivelazioni sulla tragedia di Crans-Montana.

Grazia Minetti, crescono i dubbi sulle motivazioni

Diversi i temi di attualità e dibattito politico e giudiziario affrontati nel corso della trasmissione. Si parte dal caso di Nicole Minetti, tornata sotto i riflettori dopo la concessione della grazia per motivi umanitari legati all'adozione di un bambino malato in Uruguay, vicenda che ha riacceso lo scontro politico e sollevato nuove polemiche sulle motivazioni del provvedimento con il coinvolgimento diretto del Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Crans-Montana Jessica Moretti torna in scena

Spazio poi a un'inchiesta su Crans-Montana, con immagini inedite di Jessica Moretti, intercettata dagli inviati del programma dopo una lunga assenza. Parallelamente, nei giorni scorsi si è aperta una nuova polemica internazionale legata alla Svizzera, che avrebbe richiesto il rimborso delle spese mediche sostenute dagli italiani coinvolti nel rogo. Una vicenda che ha generato ulteriori tensioni e reazioni, anche sul piano diplomatico e mediatico.

Le ultime sul caso Garlasco

In chiusura, aggiornamenti sull'inchiesta Garlasco, uno dei casi giudiziari ancora al centro dell'attenzione pubblica. Secondo quanto riportato dal TG1, oltre ad Andrea Sempio saranno ascoltati anche Marco Poggi e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Il loro nome era già emerso nelle fasi successive alla riapertura dell'inchiesta lo scorso anno da parte della Procura di Pavia. Secondo il nuovo filone investigativo, Sempio avrebbe ucciso la 26enne Chiara Poggi da solo e non più in concorso con Alberto Stasi o con ignoti.

Ospiti di Quarta Repubblica del 4 maggio

Tra gli ospiti del dibattito: Alessandro Sallusti, Giorgio Mulè, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Filippo Lombardi, l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, Armando Palmegiani, Pasquale Linarello, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.