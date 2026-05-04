GF Vip, tensione fuori controllo: Antonella Elia sfiora la rissa con Alessandra Mussolini

Nella Casa del Grande Fratello non passa giorno senza tensioni, e questa volta protagoniste sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Le due, ormai prigioniere dei loro ruoli e di un'antipatia evidente, sono arrivate a un nuovo scontro per un motivo apparentemente banale: una porta da lasciare aperta o chiusa. Il diverbio è rapidamente degenerato in un faccia a faccia infuocato, con toni sempre più accesi e una rissa solo sfiorata.

La convivenza forzata accende gli animi

Ancora una volta, il prolungamento del reality sembra non aver giovato agli equilibri interni. Come già accaduto nelle precedenti edizioni, allungare i tempi di permanenza nella Casa porta inevitabilmente a tensioni più forti. La convivenza forzata tra persone con caratteri incompatibili finisce per esasperare ogni piccolo gesto. In questo caso, la rivalità tra la Elia e la Mussolini rischia di sfuggire di mano, anche perché Antonella, essendo finalista, non può essere nominata: un dettaglio che aumenta la frustrazione dell'ex parlamentare.

La lite della porta: cosa è successo

Tutto è iniziato quando Antonella Elia, insieme a Marco Berry e Adriana Volpe, ha chiesto a Renato Biancardi di tenere chiusa la porta che separa la loro stanza da quella di Alessandra Mussolini. Ma quest'ultima ha reagito con decisione: voleva la porta aperta. "Lascia aperta la porta", ha detto con fermezza. Dall'altra parte, Antonella ha replicato senza mezzi termini: "Io me ne frego di quello che dice".

Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Per impedire la chiusura, Mussolini ha addirittura bloccato la porta con una poltrona, accusando gli altri di volerla isolare. La risposta sarcastica di Elia ha ulteriormente acceso gli animi: "Ah, ti senti un poco isolata, poverella".

La rissa sfiorata e le provocazioni

Il momento più teso è arrivato quando Alessandra ha lanciato un avvertimento: "Se chiudi quella porta, finisce male". Una frase che ha avuto l'effetto opposto, spingendo Antonella a chiuderla deliberatamente. Da lì è partita una scena quasi surreale: Mussolini cercava di aprire la porta mentre Elia la teneva dall'altra parte, per poi lasciarla improvvisamente nel tentativo di far perdere l'equilibrio alla rivale. "Stava cadendo", ha commentato divertita Antonella, subito ribattuta da Alessandra: "Io non cado, magari sei tu che cadi".

Gli altri concorrenti si tirano fuori

Nel pieno della lite, Alessandra Mussolini ha cercato di coinvolgere anche gli altri coinquilini, come Adriana Volpe e Francesca Manzini, chiedendo loro di intervenire. Ma entrambe hanno preferito restare fuori dalla discussione. Per ora, lo scontro resta confinato tra le due protagoniste, ma la tensione è altissima e tutto lascia pensare che il confronto possa riaccendersi nella prossima puntata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Alessandra Mussolini e Antonella Elia tornano a scontrarsi sull'apertura della porta della camera